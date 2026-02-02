Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu 6 vấn đề người dân kỳ vọng với hệ thống y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh năm 2026 tại TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 2-2, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh năm 2026 tại TP.HCM.

Hội nghị báo cáo tổng kết công tác khám, chữa bệnh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; triển khai giải pháp quản lý bệnh án điện tử tại TP.HCM; triển khai kế hoạch thu thập cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh tại Hà Nội.

30 triệu người dân đã có sổ sức khỏe điện tử

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết năm 2025 hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho khoảng 200 triệu lượt người, trong đó khoảng 180 triệu lượt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực khám chữa bệnh từ 106 thủ tục hành chính trước đây, đến nay đã giảm xuống còn 19 thủ tục, tương đương cắt giảm hơn 80% thủ tục hành chính.

Đặc biệt đến nay có khoảng 30 triệu người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử; hơn 1.200 bệnh viện công lập và tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử.

Bà Lan cho biết bên cạnh việc những kết quả đã đạt được, dưới góc nhìn của người dân, trung tâm của hệ thống y tế, qua tổng hợp, thống kê cho thấy người dân đang kỳ vọng vào 6 nhóm vấn đề y tế chính phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới như:

Thứ nhất: Người dân mong muốn chất lượng chuyên môn tiếp tục được nâng cao và đồng đều hơn giữa các tuyến, từ trung ương đến địa phương.

Thứ hai: Người dân đặc biệt quan tâm đến tinh thần, thái độ phục vụ. Sự tận tâm, niềm nở, lịch sự và tôn trọng người bệnh là yếu tố mà ngành y tế hoàn toàn có thể chủ động cải thiện, kể cả trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn.

Thứ ba: Người dân mong muốn rút ngắn thời gian chờ đợi, thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện. Thực tế hiện nay người bệnh phải trải qua nhiều khâu chờ đợi như đăng ký, xét nghiệm, nhập viện, nhận kết quả…

Thứ tư: Người dân mong muốn cơ sở vật chất y tế bảo đảm các điều kiện tối thiểu về tiện nghi, đặc biệt là sạch sẽ, gọn gàng.

Thứ năm: Chi phí khám chữa bệnh cần hợp lý, minh bạch; quyền lợi bảo hiểm y tế phải được bảo đảm và thanh toán kịp thời.

Thứ sáu: Người dân mong muốn được cung cấp thông tin rõ ràng, tư vấn đầy đủ; dịch vụ chăm sóc chu đáo; môi trường khám chữa bệnh thân thiện, tôn trọng. Đây là những yếu tố trực tiếp tác động đến cảm nhận và niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

Ông Hà Anh Đức - Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU HIẾN

Chi phí y tế chiếm 5,2% GDP của cả nước

Ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - cho biết trong bối cảnh năm 2026, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, áp lực đối với y tế là rất lớn.

GDP năm 2025 của cả nước khoảng 514 tỉ USD, chi cho y tế khoảng 27 tỉ USD, chiếm 5,2%. Trong trường hợp duy trì tỉ lệ chi cho y tế ở mức hiện nay, nếu GDP năm 2026 tăng 10% thì ngân sách y tế cần tăng thêm khoảng 3 tỉ USD. Do đó phải có giải pháp thu hút nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là phát triển du lịch y tế.

Điển hình như riêng TP.HCM mỗi năm thu khoảng 3.500 tỉ đồng từ dịch vụ nha khoa cho Việt kiều. Thị trường du lịch y tế toàn cầu là thị trường hàng trăm tỉ USD. Việt Nam có đầy đủ điều kiện: chuyên môn cao, thời gian chờ ngắn, chi phí cạnh tranh, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại.

Năm 2026 với quan điểm "Lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và hiệu quả làm mục tiêu", hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh. Đồng thời cung cấp dịch vụ y tế công bằng - kịp thời - chất lượng - nhân văn và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tập trung xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng mới, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; Đánh giá chất lượng minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Tập trung triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý chất lượng bệnh viện; phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; mở rộng khám chữa bệnh từ xa….

Tại hội nghị, "Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí" chính thức được ra mắt, ghi dấu cột mốc quan trọng trên hành trình số hóa của ngành y tế, mang lại những lợi ích thiết thực cho công tác khám chữa bệnh và đóng góp vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Việc triển khai Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí giúp tự động hóa công tác ghi nhận, đối soát và quyết toán, qua đó giảm tải đáng kể cho bộ phận thu ngân, kế toán và tài chính tại các bệnh viện; đồng thời hạn chế sai sót và rủi ro trong quá trình thanh toán. Đối với người bệnh, lợi ích rõ nét nhất là tiết kiệm thời gian, tăng sự thuận tiện khi khám chữa bệnh, không còn phụ thuộc vào tiền mặt hay xếp hàng tại quầy thu ngân, từ đó có thể tập trung hơn vào quá trình điều trị.

Tác giả: Thu Hiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ