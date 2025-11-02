Bộ trưởng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Theo TTXVN, chiều 2-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (TP Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (trước đây tên gọi là Bộ Quốc phòng) Mỹ cùng các thành viên đoàn.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương hai nước.

Hai bên thống nhất thời quan qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (năm 2011) và Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Mỹ về hợp tác quốc phòng (năm 2024), đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng tiếp tục được thúc đẩy; phối hợp trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho quân nhân Việt Nam thông qua các khóa học, tập huấn, hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước. Các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng do Mỹ hỗ trợ đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ, cụ thể trên 3 nội dung.

Thứ nhất, hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tiếp tục được triển khai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao việc Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD. Đặc biệt, ngày 31-10-2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper thay mặt Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Mỹ, đã ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Thứ hai, hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) được triển khai hiệu quả. Đến nay, sau 160 đợt hoạt động hỗn hợp, Việt Nam đã trao trả cho Mỹ tổng số 994 hòm đựng hài cốt, trong đó phía Mỹ thông báo đã kết luận nhận dạng được 740 trường hợp. Đây là thành quả của sự nỗ lực của cả hai nước trong suốt hơn 50 năm qua.

Thứ ba, về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, Việt Nam đánh giá cao các thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam do Mỹ cung cấp, cũng như hỗ trợ của Mỹ trong nâng cao năng lực giám định hài cốt chiến tranh. Từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này vào tháng 7-2021 đến nay, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xác minh 44/45 bộ hồ sơ thông tin tiếp nhận từ phía Mỹ và hiện đang tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; hoàn tất quy trình nội bộ để đảm bảo các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được thực hiện như đã thống nhất, bao gồm khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Đồng thời, tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm đảm bảo nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao việc Mỹ cử các quan chức quốc phòng cấp cao cùng các trang thiết bị quốc phòng hiện đại tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến có kế hoạch tiếp tục tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang mong Bộ trưởng Pete Hegseth cùng lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ và các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tiếp tục ủng hộ, tham gia.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương giữa hai bên, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Mỹ, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Pete Hegseth trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng và Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA).

Tại hội đàm, hai bên chia sẻ tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung như: Trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn đã có; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+...

Kết thúc hội đàm, hai bên tiến hành trao đổi kỷ vật chiến tranh.

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động