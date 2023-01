Bộ trưởng Indonesia nhắc cổ động viên lịch sự với tuyển Việt Nam

"Tôi muốn nhắn nhủ người hâm mộ hãy cư xử như một chủ nhà tốt bụng. Chúng ta là một đất nước lịch thiệp, thân thiện với các vị khách", Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali phát biểu trước trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) hôm nay (6/1). Đảm bảo an ninh cho trận đấu và an toàn cho đội khách là một trong những vấn đề được ban tổ chức quan tâm nhiều nhất.

Bộ trưởng Amali nói thêm: "Hãy xem bóng đá chứ đừng gây rắc rối, khiến cho đội khách cảm thấy khó chịu. Chúng ta sẽ thể hiện hình ảnh một chủ nhà lịch thiệp. Trận đấu chỉ diễn ra trong 90 phút trên sân và không nên có sự tổn hại nào từ hành động không đẹp của các cổ động viên".

Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali phát biểu trước trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Cổ động viên Indonesia là một trong những cộng đồng hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á, nhưng điều này cũng dẫn tới nhiều trường hợp quá khích. Ở vòng bảng AFF Cup 2022, xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đến sân thi đấu bị một nhóm CĐV Indonesia ném đá vỡ kính. U19 Việt Nam khi sang Indonesia thi đấu giải Đông Nam Á năm 2022 cũng trải qua tình cảnh tương tự.

Bóng đá Indonesia đang đối mặt với nhiều sức ép về vấn đề an ninh, an toàn. Thảm họa ở sân vận động Kanjuruhan tháng 10/2022 khiến 131 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương buộc Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) phải thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh.

Trong các trận vòng bảng AFF Cup 2022, PSSI thuê riêng lực lượng an ninh gồm 1.500 người để làm nhiệm vụ trong sân vận động. Cảnh sát chống bạo động chỉ làm nhiệm vụ ở vòng ngoài để tránh lặp lại sự cố do phương pháp xử lý tình huống không phù hợp dẫn đến thảm họa.

Sân vận động Gelora Bung Karno có sức chứa hơn 70 nghìn khán giả. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, ban tổ chức chỉ bán khoảng 40 nghìn vé. Nhiều khả năng Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng dự khán trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội chủ nhà và đội tuyển Việt Nam.

