Bố trí 5 tỷ đồng/năm cho công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Nghệ An

Theo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, từ khi áp dụng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác THADS, HC trên địa bàn, hoạt động của cơ quan THADS đã giảm bớt được những khó khăn, có thêm nguồn lực để tập trung thi hành lượng lớn vụ việc (bình quân khoảng 17 ngàn việc/năm), bảo đảm luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cơ quan THADS một cấp thì một số nội dung của Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND cũng không còn phù hợp, cần được bổ sung, thay thế.

Phòng thi hành án dân sự khu vực 8, tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất.

Trong đó, lượng án phải đưa ra thi hành ngày càng lớn (từ năm 2023 đến nay, bình quân mỗi năm khoảng 22.000 việc/4.000 tỉ đồng) và có xu hướng ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, phát sinh nhiều vụ việc có giá trị lớn hàng ngàn tỉ đồng.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí được cấp và hỗ trợ chưa đáp ứng được, cần phải được ngành cấp trên cân đối cấp thêm và tăng thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ địa phương.

Trong khi đó, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác THADS, HC ngày càng cao, song nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho công tác THADS, HC trên địa bàn còn hạn chế kể cả con người và cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện làm việc nhất là trong bối cảnh yêu cầu triển khai nhanh về chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động, trong đó có lĩnh vực THADS.

Xuất phát từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn trên, nên việc trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết mới về hỗ trợ kinh phí cho công tác THADS, HC trên địa bàn là rất cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay.

Theo dự thảo Nghị quyết, hỗ trợ kinh phí 5 tỷ đồng/năm đối với các nội dung gồm: Tuyên truyền, quán triệt pháp luật THADS, HC; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức THADS, HC; Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự; Tiêu hủy vật chứng; Tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài; Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thi hành án dân sự...

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn