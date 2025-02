Bộ Quốc phòng giải đáp về nâng độ tuổi của dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) chuyển đến theo Công văn số 18/BDN ngày 14-1-2025, với nội dung: “Cử tri xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ phản ánh độ tuổi của dân quân tự vệ đối với nam từ 18 đến 45 tuổi và nữ từ 18 đến 40 tuổi là không phù hợp, do thực tế ở nông thôn hiện nay độ tuổi từ 18 đến 22 đang đi học; tuổi từ 23 đến 40 tuổi phần lớn đang làm công nhân ở các công ty, hoặc xuất khẩu lao động; số còn lại từ 40 tuổi đến 50 tuổi đang sản xuất ở địa phương nhưng lại hết tuổi dân quân tự vệ... nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động của dân quân tự vệ.

Kiến nghị Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Dân quân tự vệ, trong đó xem xét nâng độ tuổi của dân quân tự vệ đối với nam từ 18 đến 50 tuổi và nữ từ 18 đến 45 tuổi” (Câu số 08).

Kiểm tra ngắm bắn với súng CKC cho dân quân xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: qdnd.vn



Ngày 15-2-2025, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Về nội dung trên, Bộ Quốc phòng tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, bộ ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy định độ tuổi (cho nam, nữ) dân quân tự vệ, để bảo đảm độ tuổi dân quân tự vệ phù hợp với tính chất nhiệm vụ môi trường hoạt động của dân quân tự vệ và phát triển kinh tế xã hội ở cơ quan, tổ chức, địa phương.

Nguồn tin: qdnd.vn