Bộ Quốc phòng duy trì hơn 260.000 người, 6 máy bay, hàng trăm xe đặc chủng ứng phó bão số 13

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 sẵn sàng ứng trực bão số 13 - Ảnh: QK5

6 máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, 5, 7 và các đơn vị sẵn sàng duy trì 268.255 cán bộ, chiến sĩ gồm bộ đội: 68.095 người; dân quân: 200.160 người, để ứng phó với bão số 13.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng huy động 6.723 phương tiện các loại gồm 3.755 ô tô, 646 tàu, 1.790 xuồng, ca nô, 520 xe đặc chủng, 6 máy bay ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 16h hôm nay, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Thanh Hóa đến TP.HCM đã phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện/291.384 người biết diễn biến, hướng đi của bão Kalmaegi để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, hiện có 3.978 tàu với 24.098 người đang hoạt động trên biển (ở vịnh Bắc Bộ và nam Biển Đông); 57.497 tàu với 267.286 người đang neo đậu tại các bến.

Tất cả các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh, không có phương tiện nào còn ở trong khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 13 đang nằm ngay trên bờ biển các tỉnh Đắk Lắk tới Quảng Ngãi. Hiện nay tâm bão còn cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 20km về phía đông đông nam. Cường độ bão hiện tại theo xác định từ radar còn mạnh cấp 13, giảm 2 cấp so với lúc chiều.

Dự báo trong 2 giờ tới bão sẽ suy yếu còn dưới cấp 12. Sức gió đo được trên đất liền tại Phù Cát, Gia Lai lúc này là cấp 9, giật cấp 13, sức gió rất mạnh. Dự báo khoảng thời gian gió mạnh sẽ kéo dài từ 17h tới 0h đêm nay, mạnh nhất cấp 12, 13.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ