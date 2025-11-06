Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Gần 270 người thiệt mạng và mất tích

Khung cảnh tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua thành phố Talisay, tỉnh Cebu ngày 5-11 - Ảnh: AFP

Bão Kalmaegi càn quét Philippines

Theo Hãng tin AFP, ngày 6-11, bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên khi tiến vào miền Trung Việt Nam, sau khi càn quét Philippines khiến ít nhất 140 người chết, 127 người mất tích và gần 800.000 người phải sơ tán.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, đồng thời chuẩn bị đối phó với khả năng một siêu bão khác có thể hình thành.

Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, phần lớn thiệt hại tập trung tại tỉnh Cebu, nơi nước lũ dâng cao chưa từng có, cuốn trôi xe ô tô, nhà cửa và thậm chí cả những container hàng khổng lồ.

Cơ quan này xác nhận tại khu vực này có đến 114 trường hợp tử vong, nhưng con số này chưa tính thêm 28 ca tử vong được ghi nhận riêng tại tỉnh Cebu.

Tại thị trấn Liloan, gần thành phố Cebu, 35 thi thể đã được tìm thấy. Phóng viên AFP ghi nhận cảnh xe hơi vẫn chồng chất lên nhau, mái nhà bị tốc, trong khi người dân đang vật lộn dọn bùn đất và dựng lại nhà cửa.

Trên đảo Negros lân cận, trung úy cảnh sát Stephen Polinar cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng khi mưa lớn làm sạt lở lớp bùn núi lửa từ núi Kanlaon, chôn vùi nhiều nhà dân ở thành phố Canlaon.

Trong số các nạn nhân có sáu binh sĩ thiệt mạng, khi một trực thăng quân đội rơi trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ thiên tai.

“Nước chảy xiết chưa từng thấy”

Các lính cứu hỏa thuộc Cục Phòng cháy chữa cháy thành phố Canlaon giải cứu một phụ nữ giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở thành phố Canlaon, tỉnh Negros Oriental, miền Trung Philippines ngày 5-11 - Ảnh: AFP

Theo AFP, người dân kể lại nước lũ dâng quá nhanh, chảy xiết đến mức “không thể bước ra ngoài”. Thậm chí một số khu ổ chuột ven sông ở thành phố Talisay bị cuốn trôi hoàn toàn.

Theo chuyên gia thời tiết Charmagne Varilla, khu vực quanh thành phố Cebu hứng lượng mưa 18,3cm chỉ trong 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ - cao hơn mức trung bình của cả tháng (13,1cm). Thống đốc tỉnh Pamela Baricuatro gọi tình hình này là “thảm khốc chưa từng có”.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến bão ngày càng mạnh hơn. Nhiệt độ đại dương cao khiến bão tăng cấp nhanh, còn khí quyển ấm hơn chứa nhiều hơi ẩm, dẫn đến mưa lớn hơn.

Tính đến sáng 6-11, bão Kalmaegi đã đạt sức gió 155km/h, có lúc giật đến 190km/h. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão sẽ đổ bộ vào miền Trung vào tối cùng ngày, mang theo sóng cao đến 8m và triều cường mạnh.

Theo AFP, Việt Nam trung bình mỗi năm hứng chịu 10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nhưng Kalmaegi đã là cơn bão thứ 13 trong năm nay.

Philippines cũng đã chạm ngưỡng trung bình 20 cơn bão một năm. Tuy vậy, chuyên gia Varilla dự báo từ nay đến cuối năm có thể còn thêm 3-5 trận bão nữa.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn