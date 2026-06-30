Bố nữ sinh 15 tuổi nghi bị tài xế xe bồn cố tình cán tử vong bật khóc: "Gần một năm rồi, tôi vẫn không dám đi qua con đường ấy"

Chiều 30/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Đinh Văn Long là tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình điều khiển xe cán qua người nữ sinh N.Đ.H.A. (SN 2010) sau vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Vụ việc từng gây bức xúc trong dư luận.

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Clip: Như Hoàn

Có mặt trước phiên xét xử, ông Nguyễn Văn Dư, bố của nữ sinh H.A., xuất hiện với gương mặt mệt mỏi. Mỗi khi nhắc đến con gái và biến cố xảy ra gần một năm trước, người cha nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc.

Theo ông Dư, sau khi con gái qua đời, cuộc sống của cả gia đình hoàn toàn thay đổi. Vợ ông gần như không nguôi nỗi đau, thường xuyên khóc và ra mộ con" "Mẹ nó khóc nhiều lắm. Mẹ nó cứ nhìn ảnh con khóc, rồi ra mộ lại khóc. Cứ tưởng tượng đang bình thường, bỗng một ngày xảy ra sự việc như thế, ai chịu được."

Người cha cho biết bản thân không còn đủ can đảm đi qua đoạn đường nơi con gái gặp nạn. Dù phải đi vòng xa hơn, ông vẫn tránh tuyến đường đó vì mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy kinh hoàng.

"Mỗi lần mà đi qua cái chỗ mà con mình xảy ra tai nạn, tôi không dám nhìn. Gần một năm rồi, tôi vẫn không dám đi qua con đường ấy, dù phải vòng xa hơn. Cứ tưởng tượng lại cảnh con mình xảy ra tai nạn tại đó là cảm giác kinh hoàng."

Ông Nguyễn Văn Dư - bố của nạn nhân - trước phiên tòa xét xử (Ảnh: Như Hoàn)

Ông Dư chia sẻ, hình ảnh con gái vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Chỉ cần nhìn thấy những học sinh trạc tuổi con hoặc nhớ lại những lần hai bố con từng đi chơi, trò chuyện, ông lại không cầm được nước mắt.

"Tôi cứ nhớ lại cảnh thỉnh thoảng bố con đi chơi hoặc nói chuyện. Ra đường nhìn thấy bạn bè bằng tuổi cháu có khi mình lại khóc."

Điều khiến người cha day dứt nhất là thói quen chờ con về mỗi tối vẫn chưa thể bỏ được. Dù biết con sẽ không bao giờ trở về, ông vẫn ngồi nhìn ra cổng đến khoảng 11 giờ đêm rồi mới khóa cổng như trước đây.

"Ngày trước còn con, ví dụ con đi học thêm về, mình cứ chờ con rồi mới khóa cửa. Nhưng giờ còn ai mà khóa nữa. Tôi cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài ngõ chờ đến hơn 11 giờ mới đóng cửa. Như một thói quen."

Ảnh: Như Hoàn

Theo cáo trạng vụ án, tài xế Đinh Văn Long (SN 1974, HKTT tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) là lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, có trụ sở tại xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Ngày 13/9/2025, Long được giao điều khiển xe bồn nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 29H-294.61, chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Long điều khiển xe ô tô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thì có cháu N.Đ.H.A (SN 2010) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AY- 012.xx đi cùng chiều phía sau xe ô tô của Long.

Hiện trường vụ tại nạn ngày 13/9/2025

Khi cháu H.A. vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải (chưa xác định được) đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ được tốc độ, cháu H.A. cùng xe máy điện bị ngã xuống đường. Xe máy điện đổ về lề đường, còn cháu H.A. ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn (do tài xế Long điều khiển) và bị bánh trước bên phải của xe ô tô đâm vào vùng bụng.

Cáo trạng xác định, sau khi biết xe đã va chạm với cháu H.A., Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng lại.

Mặc dù biết rõ cháu H.A. đang mắc kẹt dưới bánh trước bên phải xe của mình, Long bị cáo buộc cho rằng nếu nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Vì vậy, bị cáo tiếp tục vào số, điều khiển xe đi tiếp, chèn qua vùng bụng và đẩy cháu H.A. trượt trên mặt đường khoảng 10 m.

Chỉ khi người dân phát hiện, chạy đến chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện.

Hậu quả, cháu H.A. bị chấn thương bụng rất nặng, vỡ xương chậu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tác giả: Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn