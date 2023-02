Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc khởi tố, bắt cựu chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam

Bị can Nguyến Đức Thái (trái) và các bị can khác trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT. Ảnh: Bộ Công an