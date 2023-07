Bộ Công Thương chỉ đạo hỏa tốc trước việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Ngày 20/7, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo số về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường (phi Basmati).

Trước thông tin này, ngày 21/7, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có văn bản hoả tốc gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong văn bản gửi đi, Cục Xuất nhập khẩu cho biết, việc Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu. Do vậy, để góp phần góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa; bình ổn giá thóc, gạo trong nước, đảm bảo an ninh lương thực, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các thương nhân thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, việc thu mua thóc, gạo hàng hóa nhằm đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực.

Cục cũng đề nghị các thương nhân chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, tổ chức phương án sản xuất, xuất khẩu phù hợp, đảm bảo xuất khẩu có hiệu quả.

Đề nghị các thương nhân nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về lượng thóc, gạo tồn kho, tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018, gửi về Cục Xuất nhập khẩu và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Văn bản của Cục Xuất nhập khẩu cũng yêu cầu các thương nhân chủ động trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, báo cáo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cung ứng, lưu thông thóc, gạo trên thị trường trong nước và quốc tế để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) gửi văn bản chỉ đạo hỏa tốc đến Hiệp hội lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. (Ảnh minh họa: Tạp chí Công thương)

Song song đó, Cục Xuất nhập khẩu cũng gửi văn bản hỏa tốc tới Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đề nghị Hiệp hội tăng cường đôn đốc các hội viên, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa, bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành.

Cục cũng đề nghị Hiệp hội này yêu cầu các hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 107 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, Cục này đề nghị Hiệp hội tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường gạo; chủ động trao đổi, tổng hợp ý kiến của hội viên về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cung ứng, lưu thông gạo trên thị trường trong nước và quốc tế để báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp với các Bộ, ngành liên quan.

Tác giả: CÔNG HIẾU

Nguồn tin: vtc.vn