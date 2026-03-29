Bộ Công an đề xuất chính sách lương, hỗ trợ đặc thù với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Dự thảo do Bộ Công an xây dựng.

Theo dự thảo xác định lực lượng bảo vệ an ninh mạng bao gồm lực lượng chuyên trách, lực lượng thường trực và lực lượng dự bị. Trong đó, lực lượng chuyên trách là lực lượng nòng cốt, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Lực lượng thường trực được bố trí tại bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo tính chất và mức độ quan trọng của hệ thống thông tin.

Lực lượng dự bị là tổ chức, cá nhân không thuộc hai lực lượng nêu trên nhưng được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

Đề xuất tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Cụ thể, với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được áp dụng chế độ, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro nghề nghiệp.

Được hưởng chế độ hỗ trợ tăng thêm hằng tháng; tổng mức tiền lương và khoản hỗ trợ đặc thù bằng 300% mức lương tháng theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hoặc cấp bậc hàm và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vị trí trọng yếu, yêu cầu bảo vệ an ninh mạng 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tham gia ứng cứu sự cố nghiêm trọng hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có cường độ cao, yêu cầu bảo mật đặc biệt được hưởng tiền thưởng theo kết quả và chế độ hỗ trợ đặc thù khác theo quy định của pháp luật;

Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc; có công trình, sản phẩm, giải pháp, sáng kiến, kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ an ninh mạng được xem xét thưởng một lần, khen thưởng, tôn vinh, ghi nhận theo quy định của pháp luật.

Với lực lượng thường trực bảo vệ an ninh mạng, theo dự thảo được hưởng tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp hoặc chế độ tương đương theo vị trí việc làm hoặc nhiệm vụ được giao. Được xem xét áp dụng chế độ hỗ trợ tăng thêm, tiền thưởng theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với tính chất công việc và khả năng cân đối nguồn lực.

Trường hợp trực tiếp tham gia ứng cứu sự cố, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng hoặc thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu cao về bảo mật, cường độ công việc lớn được xem xét hưởng chế độ hỗ trợ, tiền thưởng phù hợp.

Với lực lượng dự bị bảo vệ an ninh mạng được hưởng tiền công, thù lao, hỗ trợ theo nhiệm vụ, thời gian huy động hoặc theo hợp đồng. Được xem xét thưởng, hỗ trợ tài chính đối với thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt trong bảo vệ an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

Chính sách đãi ngộ cao để duy trì năng lực phòng vệ quốc gia trên không gian mạng

Về mức hỗ trợ tăng thêm để bảo đảm tổng mức hưởng đến 300%, cơ quan soạn thảo xác định đây không phải mức chi bình quân áp dụng cho toàn bộ lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Mức hỗ trợ chỉ áp dụng đối với một bộ phận rất hẹp thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt, có yêu cầu rất cao về bảo mật, trực chiến 24/7.

Cùng với đó, ứng cứu sự cố nghiêm trọng, xử lý các tình huống đe dọa an ninh mạng, an ninh dữ liệu và dữ liệu cá nhân tại mục tiêu, địa bàn, cơ sở, hệ thống trọng điểm.

Theo định hướng xây dựng chính sách, nhóm đối tượng được xem xét áp dụng mức hưởng đến 30% chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp, khoảng 5% tổng số nhân lực thuộc diện áp dụng chính sách, gồm lực lượng chuyên trách ứng cứu sự cố mạng (CSIRT/CERT/CIRT); lực lượng bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, đặc biệt quan trọng; lực lượng điều tra, truy tố tội phạm mạng quốc tế khẩn cấp 24/7; có giới hạn cụ thể về thời gian thụ hưởng chính sách.

Số lượng đối tượng được hưởng chính sách trên chỉ khoảng 100 người.

Cơ quan soạn thảo chỉ rõ chính sách đãi ngộ cao không phải ưu đãi dàn trải mà là chi phí cần thiết để duy trì năng lực phòng vệ quốc gia trên không gian mạng.

Đồng thời, khoản chi cho tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng về bản chất là khoản đầu tư phòng ngừa rủi ro chiến lược...

Thực tế, với số lượng biên chế hiện tại thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tại Bộ Công an, chính sách ưu đãi 300% sẽ làm tăng thêm khoảng 70 tỉ đồng/năm với nội dung chi về lương cho ngân sách nhà nước.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn