Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Bộ Công an đề xuất phạt hành vi này tới 100 triệu đồng

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo hồ sơ công bố, thời gian góp ý diễn ra từ ngày 16/3 đến hết ngày 26/3/2026.

Nhiều hành vi trên không gian mạng bị đề xuất tăng mạnh mức xử phạt

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng nghị định mới nhằm tăng hiệu lực thực thi pháp luật trong bối cảnh vi phạm trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, từ phát tán thông tin xấu độc đến tình trạng đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân để trục lợi.

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi đưa lên mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, bí mật công tác hoặc bí mật kinh doanh, nếu gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hay quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo cũng đặt ra chế tài đối với các hành vi như nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng hoặc can thiệp trái phép vào biện pháp kỹ thuật bảo vệ thông tin mật.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ, xóa hoặc hủy dữ liệu vi phạm đến mức không thể khôi phục, nhất là với các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư đã bị phát tán trái phép trên môi trường mạng.

Mở hoặc duy trì tài khoản giao dịch tài chính bằng thông tin giả có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Ở nhóm hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên môi trường số, dự thảo đề xuất mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số sai trình tự, thủ tục hoặc duy trì tài khoản có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, thông tin không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Các loại tài khoản được đưa vào diện điều chỉnh gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính. Cùng khung xử phạt này, ban soạn thảo cũng đề xuất xử lý hành vi mở tài khoản cho người thuộc diện bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.

Không chỉ dừng ở phạt tiền, dự thảo còn đề xuất buộc hoàn trả khoản lợi bất chính, đóng tài khoản số, thậm chí áp dụng các biện pháp bổ sung khác tùy tính chất vi phạm. Riêng với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản bằng định danh giả mạo, người vi phạm còn có thể bị buộc bồi thường 100% thiệt hại gây ra cho người khác. Theo hồ sơ dự thảo, mức xử phạt tối đa trong lĩnh vực này được đề xuất là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn