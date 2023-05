Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023

Thực hành chấm phần thi bảo quản xe tốt

Trong thời gian 2 ngày từ ngày 23/5 đến ngày 24/5/2023, các thí sinh tham gia thi 3 phần gồm: Thi nhận thức, bảo quản xe tốt và lái xe giỏi.

Trong đó, nội dung xe tốt gồm: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật ở trạng thái tĩnh, xe cơ động và kiểm tra hệ thống sổ sách giấy tờ theo xe. Nội dung thực hành lái xe giỏi tập trung vào công tác bảo quản, bảo dưỡng xe - máy, lái xe trong tuyến hình hạn chế kích thước. Thi nhận thức bằng hình thức thi trắc nghiệm, nội dung về Điều lệ Công tác kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam; lịch sử, truyền thống ngành Xe - Máy quân đội; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật xe - máy, an toàn giao thông.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe máy và nề nếp chính quy công tác kỹ thuật xe máy của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ lái xe và làm chuyển biến tích cực ý thức chấp hành pháp luật về Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Từ đó tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật xe máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời làm cơ sở tuyển chọn các xe máy tốt, lái xe giỏi tham gia “Hội thi xe tốt, lái xe giỏi” Quân khu, Bộ đạt kết quả tốt năm 2023.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn