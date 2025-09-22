BMW X6 hạng sang đình đám một thời, sau 16 năm bán ngang 'xe cỏ'

Dòng SUV BMW X6 từng là biểu tượng xe sang tại Việt Nam và được nhiều người dùng mê mẩn. Mới đây, một chiếc X6 2009 đang được rao bán với mức giá chỉ 280 triệu đồng, thấp hơn cả giá bán lẻ của mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF3 (299 triệu đồng). Thông tin này đã gây nhiều bất ngờ cho cộng đồng yêu xe.
Chiếc BMW X6 đang được rao bán thuộc đời 2009, sử dụng động cơ 3.0L. Người bán không tiết lộ số km đã đi nhưng khẳng định xe vẫn vận hành tốt. Với giá 280 triệu đồng, chiếc SUV hạng sang này đã mất tới 97% giá trị sau 16 năm sử dụng.
Ngoại thất xe mang màu xanh rêu, đi kèm bộ mâm đa chấu 20 inch phay sáng kết hợp viền đen, mang lại dáng vẻ thể thao hơn so với loại 19 inch nguyên bản. Xe cũng được thay đèn sương mù halogen bằng đèn Bi-xenon, cải thiện khả năng chiếu sáng.
Do thuộc bản cao cấp, X6 2009 còn có điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời và nhiều chi tiết ốp carbon tăng tính thể thao. Xe có gương chiếu hậu chỉnh – gập điện tích hợp sấy, cùng nhiều tính năng cao cấp so với mặt bằng xe cùng đời.
BMW X6 2009 sử dụng động cơ I6 tăng áp kép 3.0L, công suất 306 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (xDrive). Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 11 lít/100 km nhưng thực tế tại Việt Nam có thể lên tới 14–15 lít/100 km do điều kiện vận hành và tuổi đời xe.
Mặc dù giá bán rẻ hơn một chiếc xe phổ thông, thậm chí thấp hơn cả VinFast V 3 mới, BMW X6 đời 2009 không phải là lựa chọn cho người mua lần đầu. Với một mẫu xe Đức trên 15 năm tuổi, chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng và nhiên liệu đều cao hơn đáng kể so với những dòng xe phổ thông cỡ nhỏ.
Với chiếc X6 2009 chỉ 280 triệu đồng này, nó chủ yếu phù hợp với những người chơi xe, đam mê thương hiệu BMW và chấp nhận gánh chi phí vận hành đắt đỏ để sở hữu một mẫu SUV từng là “giấc mơ” của nhiều người cách đây hơn một thập kỷ.
BMW X6 ra mắt lần đầu vào năm 2008 và nhanh chóng tạo nên trào lưu mới trong phân khúc SUV gầm cao nhờ thiết kế lai coupe độc đáo. Thời điểm 2009, một chiếc X6 nhập chính hãng có giá khởi điểm khoảng 210.000 USD (tương đương 3,8 tỷ đồng theo tỷ giá). Sau khi tính thêm các chi phí, giá lăn bánh của mẫu xe này tại Việt Nam có thể lên tới 4,3 tỷ đồng.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn