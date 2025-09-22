BMW X6 hạng sang đình đám một thời, sau 16 năm bán ngang 'xe cỏ'

Dòng SUV BMW X6 từng là biểu tượng xe sang tại Việt Nam và được nhiều người dùng mê mẩn. Mới đây, một chiếc X6 2009 đang được rao bán với mức giá chỉ 280 triệu đồng, thấp hơn cả giá bán lẻ của mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF3 (299 triệu đồng). Thông tin này đã gây nhiều bất ngờ cho cộng đồng yêu xe.