Bí thư Đảng uỷ xã ở Nghệ An công khai số điện thoại trên mạng xã hội

Câu chuyện bà Vy Thị Bích Thủy (46 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Yên Na công khai số điện thoại trên Facebook cá nhân đang được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ vài ngày nay.

Nội dung bà Vy Thị Bích Thủy chia sẻ trên facebook cá nhân.

Nửa tuần trước, tài khoản cá nhân của bà Thủy đăng tải nội dung cho biết số điện thoại đã được Văn phòng công khai gửi tới các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong xã để cung cấp cho người dân ngay từ ngày 1/7/2025, thời điểm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành.

Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc với bà con, bà Thủy phát hiện ra vẫn còn nhiều người dân chưa lưu số điện thoại để liên hệ khi cần phản ánh, kiến nghị các vấn đề phát sinh hằng ngày trên địa bàn. Điều này dẫn đến việc một số thông tin chưa được cập nhật kịp thời cho nhân dân hoặc các sự việc chậm được giải quyết do người dân còn chờ gặp trực tiếp Bí thư hoặc lãnh đạo xã mới trao đổi.

Với mong muốn bà con nhân dân có thể phản ánh kịp thời mọi vấn đề phát sinh trên địa bàn liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quả cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Thuỷ đã đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân, mong muốn bà con xã Yên Na lưu lại số điện thoại của mình để có thể liên hệ, nắm bắt thông tin và cùng Thường trực Đảng ủy giải quyết mọi vấn đề khi cần thiết.

“Nếu khi bà con gọi mà tôi chưa kịp nghe máy hay số máy đang báo bận thì có thể để lại thông tin qua tin nhắn và zalo để được phản hồi kịp thời”, chi tiết nội dung chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã Yên Na có đoạn.

Chân dung Bí thư Đảng ủy xã Yên Na Vy Thị Bích Thủy.

Trong thời gian ngắn sau khi dòng trạng thái được đăng tải, đã có hơn 5.300 lượt người dùng mạng xã hội nhấn nút like; hơn 800 bình luận, gần 100 lượt chia sẻ. Hầu hết người dùng đều thể hiện yêu thích và tán dương nội dung mà nữ Bí thư xã đã đăng tải.

“Đúng là hình mẫu về người cán bộ, gần dân, sát dân và vì dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Mặc dù tôi chưa biết bạn là ai, ở đâu nhưng tôi rất thích phong cách làm việc của bạn…”, một tài khoản để lại dòng bình luận dưới status.

Dù nhiều người khác bày tỏ sự ủng hộ việc dám làm của nữ cán bộ, song số khác cũng thêm chút lo lắng khi việc công khai số điện thoại cá nhân như vậy có thể dẫn đến quá tải hay bị người xấu “làm phiền” với những thông tin không đáng có.

Ngày 10/2, bà Vy Thị Bích Thủy xác nhận, đó là tài khoản facebook cá nhân do bà quản lý.

“Tôi tha thiết được gần gũi bà con hơn, không muốn họ giữ khoảng cách với mình hay e ngại khi gặp vấn đề cần hiểu biết thông tin, chính sách của Nhà nước cũng như các vấn đề phát sinh khác trên địa bàn liên quan đến quyền lợi của bà con nhân dân. Trong phạm vi hiểu biết của mình, bất kỳ thông tin nào người dân cần thì tôi sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ và các vấn đề phát sinh trên địa bàn sẽ cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy thống nhất chỉ đạo giải quyết”, bà Thuỷ tâm sự.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Na Vy Thị Bích Thủy trò chuyện cùng bà con dân bản.

Theo Bí thư Đảng ủy Yên Na, thực tế đã có các buổi tiếp dân hằng tháng, hằng tuần của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; tiếp dân hằng tuần của Chủ tịch UBND, các phòng chuyên môn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh chưa được phản ánh kịp thời. Thêm nữa, địa bàn xã trải rộng, khoảng cách từ đầu xã đến cuối xã gần 60km, người dân hầu như ít đến trực tiếp trụ sở phản ánh hoặc đăng ký tiếp dân theo lịch, mà thường chờ gặp trực tiếp Bí thư hoặc lãnh đạo xã cũng như các cuộc tiếp xúc cử tri mới trao đổi, phản ánh.

Những lúc như vậy, người dân lại phải đi hỏi số điện thoại của lãnh đạo xã qua người khác có thể bị hiểu nhầm. Hoặc thậm chí nhiều bà con có số điện thoại rồi, gọi điện thoại cũng e ngại. Từ thực tế đó, bà Thủy mong muốn tìm một cách thức gần gũi, dễ tiếp cận để gửi số điện thoại đến toàn thể người dân trong và lựa chọn công khai trên tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Bà Thuỷ cũng khẳng định việc công khai số điện thoại không phải là lạm quyền, mà thực tế còn giúp cho chính quyền xã giải quyết công việc được nhanh hơn. “Khi nắm bắt được vấn đề phản ánh, tôi có thể truyền đạt lại ngay và định hướng để các cán bộ công chức theo thẩm quyền trực tiếp xử lý cho bà con nhanh nhất, hiệu quả nhất, không tạo ra bất kỳ rào cản nào giữa bà con Nhân dân với cán bộ công chức, cũng như giữa lãnh đạo xã và cán bộ cấp dưới. Những vấn đề lớn sẽ được Thường trực Đảng ủy bàn bạc thống nhất giải quyết. Hơn nữa việc công khai số điện thoại của Bí thư Đảng ủy cũng như số điện thoại của các đồng chí chủ chốt địa phương cũng giúp cho đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị xã chăm lo hơn cho công việc của mình và luôn giữ gìn chuẩn mực trong ứng xử với Nhân dân”, bà Thủy chia sẻ.

Cũng theo bà Thủy, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn chú trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể; tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế – xã hội theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Sau nửa tuần công khai số điện thoại trên mạng xã hội, bà Thủy cho hay không xảy ra tình trạng bị làm phiền hay quá tải ngoài giờ. Bên cạnh một số câu hỏi liên quan đến tư vấn chính sách, bà Thủy nhận được các cuộc gọi với lời lẽ mộc mạc, thể hiện tình cảm yêu thương của dân bản như “bà cảm ơn cháu gái; chú lưu số của cháu rồi nha…”.

Ông Vang Văn Nam (58 tuổi), trú xã Yên Na nói rằng, trước đây có những lúc dân bản cần số điện thoại của cán bộ để hỏi một số thông tin phát sinh trong đời sống thì phải hỏi qua các kênh khác. Nhưng giờ đây Bí thư Đảng uỷ trực tiếp công khai để người dân tiếp cận như vậy khiến bà con rất vui.

“Chắc chắn nếu có việc gì cần thiết thì tôi cũng sẽ trực tiếp gọi cho Bí thư xã mà không còn e ngại”, ông Nam nói và nhận xét thêm rằng, bà Vy Thị Bích Thủy là một cán bộ còn trẻ nhưng rất năng nổ, quyết liệt về cách chỉ đạo, luôn động viên tinh thần cán bộ thôn bản.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về việc Bí thư Đảng ủy xã Yên Na công khai số điện thoại lên mạng xã hội, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhận xét, đây là việc làm rất thiết thực, giúp cán bộ gần dân hơn, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Đồng thời giải quyết nhanh hơn những bất cập ở cơ sở khi thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngay khi mới “manh nha”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh (thứ 2 từ trái sang) trao quà hỗ trợ từ Chương trình Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026 tới đại diện xã Yên Na (Nghệ An).

Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy Yên Na từ tháng 7/2025, bà Vy Thị Bích Thủy từng là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An; Bí thư Đảng ủy xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (cũ); Chủ tịch UBND xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (cũ); Trưởng Ban Tuyên Giáo Dân vận Huyện uỷ Tương Dương (cũ).

Xã Yên Na được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Na và Yên Tĩnh (huyện Tương Dương cũ). Sau sắp xếp xã có diện tích tự nhiên: 297,32 km², quy mô dân số: 9.530 người. Vị trí ở nằm ở phía Tây Nghệ An, có cảnh quan núi rừng, văn hóa dân tộc Thái đặc trưng…

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV