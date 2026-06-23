Hai em bé tử vong trong ôtô ở Pháp khi nắng nóng tấn công châu Âu

Mẹ của hai em bé phát hiện con đã bất tỉnh trong ôtô của gia đình ở bãi xe của cư dân thị trấn Carpentras, nơi nhiệt độ lên tới 39 độ C vào chiều 22/6. Lực lượng cứu nạn không thể hồi sức cho hai em bé.

"Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định, nhưng nắng nóng hiện là hướng điều tra chính", công tố viên Helene Mourges nói.

Ngoài hai nạn nhân trên, còn có ba người trong độ tuổi 80-95 qua đời vì nhiệt độ khắc nghiệt và 13 người chết vì đuối nước.

Nhiệt kế tại hiệu thuốc ở Nantes hiển thị nhiệt độ 43 độ C. Ảnh: Reuters

Chính quyền Pháp ngày 22/6 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 49 trong số 96 tỉnh ở mức nguy hiểm đến tính mạng cấp độ I (mức cao nhất), kêu gọi 35 triệu cư dân phải "cảnh giác tuyệt đối", tránh xa các hoạt động thể chất quá mức và không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Thêm 6 tỉnh dự kiến được đưa vào danh sách trong ngày 23/6, trong khi 35 tỉnh còn lại duy trì mức cảnh báo màu cam cấp độ II.

"Nhiệt độ rất cao đang duy trì trong thời gian dài trên khắp cả nước", cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo-France dự báo.

Cơ quan này cho biết nhiệt độ trên khắp miền tây và miền trung nước Pháp có khả năng vượt quá 40 độ C từ chiều 22/6, chạm mức 43 độ C ở Bordeaux, 41 độ C ở Limoges, 40 độ C ở Toulouse và Tours, và 39 độ C ở Paris, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối tuần.

Meteo-France cũng lưu ý nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm có thể sẽ cao hơn nhiều so với bình thường cho đến ít nhất là 26/6; mức nhiệt tối thiểu khoảng 25 độ C được ghi nhận tại một số thị trấn và thành phố vào đêm 21/6 vừa qua đã thiết lập mốc chưa từng có trong lịch sử.

Chỉ số nắng nóng quốc gia của Pháp, mức trung bình của nhiệt độ cao nhất vào ban ngày và ban đêm được đo tại 30 trạm thời tiết trên khắp cả nước, đã chạm mức cao nhất trong tháng 6 vào 22/6.

Hơn 1.300 trường học đã phải đóng cửa trên toàn quốc, trong khi 4.000 trường khác đã thay đổi lịch học để học sinh có thể tan trường sớm hơn. Cứ 10 chuyến tàu tại vùng xung quanh Paris thì có một chuyến bị hủy do lo ngại về ảnh hưởng tới các đoàn tàu và đường ray.

"Nhiều người sẽ phải chịu đựng điều này, vì cơ thể sẽ kiệt quệ do sự tích tụ của nhiệt độ cao", Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist nói khi tới thăm một bệnh viện ở Paris hôm 22/6.

Bà kêu gọi người dân chú ý kiểm tra tình hình của những người hàng xóm cao tuổi và những người dễ bị tổn thương.

"Chúng ta đang bước vào những ngày thời tiết rất, rất nóng, ít nhất là trong vài ngày tới. Chúng ta thực sự không biết khi nào nhiệt độ mới bắt đầu giảm", bà nói.

Người qua đường đứng dưới máy phun sương tạo mát do chính quyền Paris lắp đặt tại lễ hội âm nhạc đường phố ngày 21/6. Ảnh: AFP

Nhiều nơi tại Pháp vẫn tiến hành lễ hội âm nhạc đường phố thường niên Fete de la Musique hôm 21/6 dù một số chính quyền địa phương đã hủy bỏ hoàn toàn và số khác chỉ tổ chức sự kiện vào buổi tối. Các lệnh hạn chế đồ uống có cồn cũng được áp dụng tại nhiều khu vực.

Ngoài Pháp, nhiều quốc gia Tây Âu cũng ghi nhận nắng nóng chưa từng có. Tây Ban Nha đã công bố đợt nắng nóng chính thức đầu tiên trong năm kéo dài từ 21/6 đến 24/6, với nhiệt độ dự báo lên tới 44 độ C ở một số khu vực. Tại Madrid, buổi chiếu công cộng trận đấu World Cup của đội tuyển bóng đá quốc gia gặp Arab Saudi đã bị hủy bỏ.

Cơ quan thời tiết quốc gia Aemet hôm 21/6 cảnh báo về nhiệt độ ban ngày và ban đêm "cực kỳ cao", đồng thời đưa ra cảnh báo đỏ cho vùng Basque phía bắc, nơi thành phố San Sebastian được dự báo sẽ chạm mức 40 độ C, cao hơn gấp đôi mức trung bình theo mùa.

"Chúng tôi đang chứng kiến mức nhiệt cao hơn 5-10 độ C so với bình thường vào thời điểm này trong năm. Ở một số khu vực phía bắc, con số này thậm chí còn cao hơn mức trung bình trên 10 độ", Ruben del Campo, phát ngôn viên của cơ quan khí tượng Aemet, nói.

Thợ sửa điều hòa cho một nhà hàng ở thành phố Ronda, miền nam Tây Ban Nha, ngày 21/6. Ảnh: AFP

Tại Anh, cơ quan thời tiết quốc gia Met Office đưa ra cảnh báo "nắng nóng cực đoan" với phần lớn miền nam nước Anh và một số khu vực của xứ Wales kéo dài đến 25/6, dự báo nhiệt độ lên tới 39 độ C. Kỷ lục hiện tại cho một ngày tháng 6 là 35,6 độ C được thiết lập vào năm 1976.

Italy ngày 22/6 cũng đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng cho 12 thành phố, bao gồm Milan, Turin, Venice, Bologna, Florence và Rome.

Các nhà khoa học cho biết khi Trái đất tiếp tục nóng lên, các hiện tượng nắng nóng cực đoan vốn trước đây chỉ giới hạn vào giữa mùa hè sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, dữ dội hơn, kéo dài hơn, và vào thời điểm bất thường hơn trong năm.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: vnexpress.net