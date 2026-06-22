Hàng loạt vụ xả súng khắp Chicago khiến 8 người chết, 38 người bị thương

Ít nhất 24 vụ xả súng xảy ra tại thành phố Chicago, bang Illinois vào cuối tuần qua - Ảnh minh họa: AFP

Theo Đài CBS News, ít nhất 8 người chết và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago của Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài tính đến ngày 21-6.

Sở Cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ 17h ngày 19-6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 - 70 tuổi.

Trong số này, ít nhất 12 người bị thương vào tối 19-6 khi hai tay súng nổ súng từ một chiếc xe SUV vào đám đông đang tụ tập ở khu vực phía nam Chicago.

Từ năm 2021, Juneteenth đã trở thành ngày lễ liên bang, kỷ niệm sự kiện chấm dứt chế độ nô lệ tại Mỹ. Đây là ngày lễ thứ 11 được liên bang công nhận và là ngày lễ liên bang đầu tiên được chấp thuận trong gần 4 thập niên qua ở Mỹ.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã lên án các vụ xả súng trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20-6, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ.

"Đêm lẽ ra dành cho các hoạt động kỷ niệm và suy ngẫm của cộng đồng nhân dịp Juneteenth đã bị phá vỡ bởi hành động bạo lực kinh hoàng. Bạo lực không có chỗ đứng tại thành phố của chúng ta, và những kẻ gây ra vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm" - ông Johnson bình luận.

Phản ứng sau các vụ xả súng, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị, lực lượng Vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ bảo đảm an ninh cho thành phố này.

"Vì sao Thống đốc JB Pritzker (của bang Illinois) không gọi cho tôi để nhờ giúp đỡ? Tôi có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong 1 tháng. Trong 1 năm, nơi này sẽ trở thành một trong những thành phố an toàn nhất!" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 21-6.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ ra: "Thủ đô Washington D.C. từ một trong những thành phố tệ nhất đã trở thành một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ".

Ngoài Washington D.C., chính quyền ông Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới một số thành phố do thành viên Đảng Dân chủ lãnh đạo như New Orleans và Memphis.

Theo báo The Guardian, trái với tuyên bố của ông Trump, một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Niskanen ở Washington cho thấy sự hiện diện của Vệ binh quốc gia chỉ có tác động rất nhỏ đối với tội phạm bạo lực tại thủ đô nước Mỹ.

Mặc dù số liệu từ Sở Cảnh sát Chicago cho thấy số vụ nổ súng tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2025, nhưng nhìn chung tội phạm bạo lực đã giảm ở thành phố này trong những năm gần đây, tương tự xu hướng toàn quốc.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn