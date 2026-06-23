Pha "lột xác" gây ngỡ ngàng của MC Đại Nghĩa

MC Đại Nghĩa vốn quen thuộc với hình tượng lịch lãm nay bỗng "hồi xuân" rực rỡ với quả tóc bạch kim và nguyên cây đồ da chất chơi. Sự thay đổi chóng mặt này của anh nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội và đưa dư luận đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Diện mạo khác lạ gây chú ý của MC Đại Nghĩa.

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai ở Tp.HCM, MC Đại Nghĩa ngay lập tức giật trọn spotlight của truyền thông. Thay vì những bộ âu phục chỉn chu, nhẹ nhàng thường thấy khi dẫn dắt các show giải trí, nam MC sinh năm 1978 khiến ai nấy phải đứng hình với mái tóc vàng bạch kim uốn rối phá cách.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn khoác lên mình chiếc áo da màu đỏ rực rỡ, kết hợp cùng kính mát đồng điệu, bên trong là sơ mi đen phối cà vạt họa tiết ghim bạc cá tính. Màn lên đồ đậm chất "rockstar" này tạo nên một tổng thể vô cùng nổi bật, thách thức mọi giới hạn tuổi tác của nam MC kỳ cựu.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước phong cách mới của Đại Nghĩa. Bên cạnh những ý kiến nhận xét anh trông khác lạ, không ít bình luận cho rằng diện mạo này giúp nam MC trở nên trẻ trung, phù hợp hơn với không khí gameshow âm nhạc.

Hình ảnh khác lạ của Đại Nghĩa. Ảnh: @dainghia.

Đại Nghĩa là một trong 34 anh tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, chương trình truyền hình thực tế âm nhạc trở lại sau mùa đầu tiên tạo hiệu ứng lớn với khán giả. Các anh tài khác gồm Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint...

Diễn viên Tiến Luật lập tức đăng ảnh đàn anh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái thảng thốt đặt câu hỏi: "Có phải là anh Đại Nghĩa hay không anh ơi?". Bài đăng nhanh chóng hút hơn 8.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận bông đùa từ khán giả, đồng nghiệp.

Bài đăng hài hước của diễn viên Tiến Luật.

Ca sĩ Bằng Kiều cũng nhanh nhảu vào góp vui khi hài hước nhận xét rằng nhìn chỉ hơi giống chứ chắc không phải chính chủ. Trong khi đó, đàn em Huỳnh Lập - người cùng tham gia show thực tế với Đại Nghĩa - lại háo hức tiết lộ đàn anh quậy lắm, đồng thời khẳng định đây chính là nhân tố bí ẩn vô cùng "cháy" của chương trình năm nay.

Về khán giả, phần lớn đều bày tỏ sự thích thú, khen ngợi vẻ ngoài mới giúp MC Đại Nghĩa trẻ trung hơn hẳn và cực kỳ ăn nhập với không khí của một game show âm nhạc sôi động.

Việc xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới, tràn đầy sức sống và sẵn sàng "chinh chiến" ở một show âm nhạc khốc liệt là minh chứng rõ ràng nhất cho phong độ không hề sút giảm của MC Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình. Anh góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và hoạt động tích cực tại sân khấu kịch Idecaf. Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều vở quan trọng như Hồn ai nấy giữ, Lệ Chi Viên...

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn