Bị phản ánh đi ngược chiều trên mạng xã hội, tài xế bị công an tìm đến xử phạt 19 triệu

Chiếc ô tô đi ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 27-1 (tức 28 tháng chạp), Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) hoàn tất lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc.

Thông qua phản ánh trên mạng xã hội, hồi 15h ngày 26-1, tại nút giao Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 36C-333.XX đi ngược chiều trên đoạn đường dẫn vào cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45.

Tiếp nhận phản ánh, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã cử cán bộ chiến sĩ xác minh sự việc. Đến sáng 27-1, cảnh sát xác định được tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều là anh T.Đ.T. (sinh năm 1987, trú tại Đông Sơn, Thanh Hóa). Nam tài xế sau đó được mời lên trụ sở công an làm việc.

Nam tài xế làm việc với cảnh sát - Ảnh: H.A.

Anh T. khai nhận vào chiều 26-1 đã điều khiển ô tô mang biển số 36C-333.XX đi từ thành phố Thanh Hóa đến Bỉm Sơn. Khi vào nút giao Đồng Thắng, do không biết đường nên đã đi ngược chiều vào đoạn đường dẫn lên cao tốc.

"Bản thân nhận thức được hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều như vậy là rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho bản thân và những người khác", tài xế T. nói.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế T.Đ.T. với lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều tại đoạn đường một chiều.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế từ đầu vào cao tốc Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, cho biết đơn vị duy trì việc kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn xuyên Tết Nguyên đán với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ". Đến chiều 27-1, tuyến cao tốc huyết mạch từ Hà Nội đi phía nam (Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45), lưu lượng phương tiện đã giảm so với 2 ngày trước đó. Cảnh sát giao thông đã căng dây để phân luồng ô tô đi vào nhằm kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn. "Chúng tôi kiểm tra ngay từ đầu vào cao tốc để giảm thiểu tình trạng tài xế đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe. Hoạt động kiểm tra được duy trì thường xuyên, liên tục ở nhiều nút vào cao tốc như khu vực trạm thu phí Cầu Giẽ, Cao Bồ...", thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thông tin thêm.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ