Bị nhắc nhở đi ngược chiều, 2 du khách đánh bảo vệ chùa Hương gây thương tích

Chiều 14/2, đại diện VKSND huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Vũ Văn Đại (SN 1992), trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và Bùi Đức An (SN 1992), trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng hành hung nhân viên bảo vệ tại Chùa Hương. (Ảnh: CAHN).

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/2, đoàn khách khoảng 30 người quê ở Hải Phòng tham gia lễ hội Chùa Hương. Khi đoàn đang đi xuống động Hương Tích, Vũ Văn Đại đã trèo qua đường ngược chiều để đi xuống động.

Thấy vậy, anh Trần Văn H. (SN 2003), trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (là nhân viên bảo vệ tại động Hương Tích) làm nhiệm vụ phân luồng của khu vực động Hương Tích đã nhắc nhở du khách không đi vào phần đường ngược chiều, tránh gây ách tắc cho người đi lên.

Tuy nhiên, Đại không chấp hành và xảy ra cự cãi, anh H. cương quyết yêu cầu Đại đi vào phần đường đi xuống thì Đại dùng tay đấm vào mặt anh.

Hai bên xảy ra xô xát và nam nhân viên bảo vệ bị nhóm của Đại xông vào dùng chân, tay đấm đá... Đại và Bùi Đức An đã dùng gậy gỗ rượt đuổi, vụt anh H. gây thương tích ngay trong không gian động Hương Tích.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an của Trạm Công an động Hương Tích đã kịp thời có mặt, tiến hành khống chế, bắt giữ Đại và An đưa về trụ sở lập và bàn giao 2 đối tượng và hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phan Hải

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật