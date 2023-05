Bị khiêu khích “có chồng mà không biết giữ”, chủ shop thời trang rủ bạn “rửa hận”

Ngoài ra, khởi tố 2 bị can Vũ Hoàng Long (SN 1992, có 1 tiền án, 2 tiền sự), trú tại quận Đống Đa, và Nguyễn Công Anh (SN 1994), trú tại quận Ba Đình về hành vi “Làm nhục người khác”.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Ngọc Mai, chủ cửa hàng quần áo phát hiện chồng mình là anh P. có quan hệ tình cảm với chị N.B.N (SN 2001), trú tại quận Thanh Xuân và đã nhiều lần khuyên nhủ chồng chấm dứt mối quan hệ này. Sau đó, Mai nhận được nhiều tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: “Có chồng mà không biết giữ”. Bực tức, Mai kể chuyện chồng ngoại tình cho bạn là L.T.D biết và muốn gặp “tình địch” để nói chuyện…

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Do biết N có dịch vụ tiêm Filler làm đẹp cho chị em nên Mai bàn với D và T.T.A (bạn D) hẹn gặp N qua facebook đặt lịch tiêm Filler và thuê phòng chung cư, khu vực đường Lạc Long Quân, phường Xuân La để N đến làm đẹp.

Lo sợ bị nhóm của N đánh, Mai nhờ D tìm người là Vũ Hoàng Long (làm nghề Shiper) đi cùng để bảo vệ, xong việc sẽ trả tiền công.

Quá trình nói chuyện với D, Mai nhờ mua hộ chiếc tông đơ để đe dọa N, nếu phản kháng thì sử dụng tông đơ cắt tóc “tình địch”. Khi nhận được điện thoại về việc đi bảo vệ Mai, Long đã gọi thêm Nguyễn Công Anh đi cùng…

Như đã hẹn, N đi cùng 2 nhân viên đến nhưng do thiếu đồ nghề, N nhờ 2 nhân viên đi mua. Khi N đang tiêm cho T.T.A thì Mai, Long, Công Anh bấm chuông cửa phòng 0912, D ra mở cửa thì Mai và Long, Công Anh xông vào.

Vào trong phòng, Mai tiến về phía N chửi về việc dám ngủ với chồng cô ta, yêu cầu Long, Công Anh giữ tay, chân N lại. Ngay sau đó, Long, Công Anh ngồi lên giường giữ tay, chân N và ghì xuống, còn Mai vừa chửi vừa xông vào dùng tay đánh, tát vào mặt N, đồng thời cầm chiếc tông đơ cắt phần tóc ở phía trước và đỉnh đầu của nạn nhân.

Khi bị Mai cắt tóc, N chống cự lại thì bị Long, Công Anh giữ chặt ghì xuống giường. Thấy Mai đánh và cắt tóc N thì D lấy điện thoại ra quay video. Khoảng 5 phút sau, thì 2 nhân viên của N về, thấy vậy Công Anh đã buông tay nạn nhân và đi ra phòng khách ngăn 2 người này không cho vào.

Ngay sau đó, Mai tiếp tục chửi bới, cắt tóc và lấy chiếc tông đơ đập vào mặt và đầu N mặc cho nạn nhân liên tục xin lỗi. Sau khi thực hiện hành vi xong, Mai nhìn thấy chiếc túi xách hiệu Chanel màu đen của nạn nhân để ở đầu giường liền cầm về và khi ra đến cửa còn quay lại dùng đầu gối huých thẳng một cái vào mặt N khiến nạn nhân bị chảy máu…

Xuống đến tầng 1 chung cư, Mai đưa cho Long số tiền 1,5 triệu đồng, Long đã đưa lại cho Công Anh 1 triệu đồng. Túi xách lấy được của N, Mai đem về cất trong phòng ngủ.

Về phía nạn nhân đã đến đến Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ trình báo. Không để tình trạng mất ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, làm rõ xử lý các đối tượng liên quan.Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã triệu tập Nguyễn Thị Ngọc Mai lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Ngọc Mai đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã thu giữ 1 đoạn video trong điện thoại của L.T.D, thể hiện việc Mai và đồng phạm có hành vi nêu trên.

Nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, Nguyễn Công Anh, Vũ Hoàng Long đến Công an quận Tây Hồ xin đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: M.Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn