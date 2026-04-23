Bị chém bằng 3 con dao, vợ vẫn xin giảm án cho chồng

Chồng chém vợ vì không bán được đất

Ngày 23/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Trường, 78 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị hại trong vụ án là vợ của bị cáo – bà Nguyễn Thị B. (71 tuổi).

Từ sớm, bà B. được các con dìu đến tòa. Sau lần bị chồng chém nhiều nhát vào người khiến sức khỏe của bà yếu, đi lại khó khăn. Người con gái ngồi cạnh phải liên tục ôm bà, động viên tinh thần.

Lê Thanh Trường hầu tòa với sức khỏe yếu, vì vậy, bị cáo được HĐXX tạo điều kiện cho ngồi suốt phiên xử. Là vợ chồng, có với nhau 4 mặt con nhưng sau khi gây ra vụ việc, bị cáo ít khi ngoái đầu nhìn sang vợ. Bị cáo Trường thường cúi mặt, né tránh ánh mắt của mọi người.

Khi HĐXX ra làm việc, nguyên nhân vụ án được làm rõ. Nhiều người dự khán không khỏi bất ngờ trước nguyên nhân chém vợ của bị cáo. Theo hồ sợ vụ án, chiều 14/7/2025, do không bán được đất, Lê Thanh Trường đi ra sân trong trạng thái kích động. Sau đó, Trường điều khiển xe máy SH rồi cố ý đâm nhiều lần vào cửa cổng nhà mình.

Thấy vậy, bà Nguyễn Thị B. vội ra can ngăn nhưng người chồng không dừng lại mà buông lời đe dọa "phi cho bây biết mặt, tau chết thì mi cũng chết". Bà B. đáp lời "ông tưởng chết mà dễ à?".

Cho rằng vợ có thái độ thách thức, Trường xô ngã vợ, đồng thời dùng chân dẫm, đạp liên tiếp vào người bà B. Sau đó, Trường đi xuống nhà bếp lấy con dao dài chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt, bụng vợ.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến can ngăn nhưng do cửa cổng bị khóa nên mọi người không thể vào bên trong. Trường ném dao ra ngoài đường về phía người dân đang xem nhưng không trúng ai. Sau đó, gã chồng đi lấy 2 con dao khác, chém nhiều nhát vào người bà B. mặc cho vợ van xin.

Khi lực lượng công an có mặt, Trường không chấp hành mệnh lệnh mà lấy xà cạy đâm qua khe cửa, đe dọa và chống đối. Tổ công tác sau đó phá khóa cửa, xông vào khống chế, bắt giữ Lê Thanh Trường. Về phần nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%.

Sau khi bị bắt, nhận thấy Trường có các dấu hiệu bất thường nên cơ quan chức năng đã đưa đi giám định tâm thần. Cơ quan chức năng kết luận: Tại thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thanh Trường hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi.

Vợ liên tục xin giảm án cho chồng

Tại phiên tòa, bị cáo Trường khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo thừa nhận việc dùng 3 con dao chém vợ nhưng không nhớ rõ đã chém bao nhiêu nhát vào những vị trí nào trên người bị hại.

Vì tuổi cao, sức khỏe yếu nên bị cáo được HĐXX cho phép ngồi suốt phiên xử. Có đôi khi bị cáo cần sự hỗ trợ nhắc lại câu hỏi vì lãng tai. Bị cáo trình bày nhận thức hành vi chém vợ của mình là sai, vi phạm pháp luật và có lời xin lỗi bị hại.

Đến tham dự tòa với tư cách bị hại, vợ bị cáo dù đang chịu những tổn thương do các vết chém của chồng nhưng bà nhiều lần xin giảm án cho bị cáo. Bà trình bày dù chồng sai nhưng vì tình nghĩa vợ chồng nên bà xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để chồng sớm có cơ hội trở về với gia đình, con cháu.

Theo người thân, mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của bị cáo khi ông có nhiều bệnh nền, hay đau ốm. Do đó, con cháu trong nhà đều mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng nên cần xử lý nghiêm. Nhưng cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thanh Trường 12 năm về tội Giết người, 1 năm về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt chung là 13 năm tù. Về phần dân sự, do bị hại không yêu cầu nên cơ quan chức năng không xem xét.

Phiên tòa kết thúc, bị hại được con gái dìu ra về. Trong khi đó, bị cáo cũng được cán bộ bảo vệ tòa áp giải về trại giam. Dù đang phải chịu đựng vết thương do chồng gây ra nhưng bà B. vẫn không yên lòng khi nhìn chồng đau yếu khó nhọc bước lên chiếc xe bít bùng...

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn