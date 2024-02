Bị bắt ngày giáp Tết vì lừa đảo 2,5 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ngày 7-2 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Vọng (SN 1995; ngụ xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành) về Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đinh Văn Vọng bị khởi tố, bắt giam vì lừa đảo chiếm đoạt 2,5 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an huyện Thạch Thành, đầu tháng 12-2023, Đinh Văn Vọng đã sử dụng tài khoản Facebook "Vong uy tin" nhắn tin cho anh B.V.C. (SN 1998, là chủ quán bi-a ở xã Thành Tâm) nói là mình có thể quan hệ với các lực lượng chức năng giúp quán bi-a của anh C. được kinh doanh nếu anh C. đưa tiền hàng tháng cho Vọng.

Tin tưởng Vọng, anh C. đã chuyển 2,5 triệu đồng vào tài khoản của Vọng để "lo việc". Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Vọng đã đem tiêu xài cá nhân. Mặc dù đã mất tiền nhưng quán bi-a của anh C. vẫn không được phép hoạt động qua đêm.

Biết mình bị lừa, anh C. đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Đến ngày 17-1-2024, biết mình không thể thoát khỏi pháp luật, Vọng đã đến Công an xã Thành Tâm để đầu thú.

