Bí ẩn về cầu thủ Trung Quốc đầu tiên và duy nhất của đội tuyển Anh

"Và lần này, một đường chuyền về gọn gàng của Soo tìm đến Matthews...", câu bình luận vang lên trên sóng radio ngày 20/10/1945 không chỉ đơn thuần là một tình huống bóng đá, mà còn là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử thể thao Anh. Khi đó, Thế chiến thứ hai vừa kết thúc được hơn một tháng, và trong bầu không khí vừa hồi sinh vừa hỗn loạn của một đất nước đang tìm lại chính mình, hàng triệu người dân Anh đã tụ tập bên những chiếc radio để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Anh và xứ Wales tại The Hawthorns, nơi hơn 50.000 khán giả có mặt trực tiếp trên khán đài.

Giữa những cái tên quen thuộc của bóng đá Anh thời kỳ đó, Frank Soo xuất hiện như một nhân vật đặc biệt, không chỉ vì tài năng mà còn vì chính con người ông đại diện cho một điều khác biệt trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu như Stanley Matthews, người đồng đội lừng danh của Soo, vẫn được nhắc đến như một biểu tượng bất tử, thì Soo lại gần như biến mất khỏi ký ức của phần đông người hâm mộ, dù câu chuyện của ông, xét về nhiều khía cạnh, thậm chí còn mang tính lịch sử sâu sắc hơn.

Frank Soo sinh năm 1914 tại Buxton, Derbyshire, trong một gia đình mang hai dòng máu Anh và Trung Quốc. Đây là một điều hiếm hoi đến mức gần như ngoại lệ trong bối cảnh xã hội Anh đầu thế kỷ 20, khi mà theo thống kê năm 1911, chỉ có khoảng hơn 1.300 người sinh tại Trung Quốc sinh sống tại Anh và xứ Wales, trên tổng dân số khoảng 35 triệu người. Gia đình ông sau đó chuyển đến Liverpool và điều hành một tiệm giặt là - nghề phổ biến trong cộng đồng người Hoa thời đó, song cũng đồng thời là biểu tượng của sự phân tầng xã hội, khi những người nhập cư thường bị đẩy vào các công việc mang tính thủ công, ít được coi trọng.

Cuộc sống của cộng đồng người Hoa tại Anh khi ấy không hề dễ dàng, bởi họ tồn tại trong một nghịch lý xã hội: nếu làm việc chăm chỉ, họ bị xem là cạnh tranh không công bằng với người bản địa. Còn nếu không làm việc, họ lại bị coi là gánh nặng. Những định kiến ấy không chỉ tồn tại ở mức độ nhận thức mà còn bộc lộ thành những hành vi cụ thể, từ việc bị chế giễu trên báo chí cho đến các vụ tấn công vào tiệm giặt của người Hoa, khiến môi trường sống trở nên đầy bất ổn và thiếu an toàn.

Frank Soo thời còn là cầu thủ

Chính trong bối cảnh ấy, việc một cậu bé mang dòng máu châu Á theo đuổi bóng đá, môn thể thao mang tính biểu tượng của người Anh, đã là một hành trình đầy thách thức ngay từ điểm xuất phát. Theo lời kể từ gia đình, Frank Soo từ nhỏ đã dành phần lớn thời gian cho trái bóng. Ông chơi ở trường, chơi ngoài đường, thậm chí tham gia các đội bóng có độ tuổi lớn hơn mình, điều cho thấy không chỉ tài năng mà còn là một sự quyết tâm vượt qua giới hạn mà xã hội đặt ra.

Khi gia nhập Stoke City vào năm 1933 với mức phí 400 bảng, Soo bước vào sân khấu lớn của bóng đá Anh, và điều đáng chú ý là ông không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị của mình, bởi trong vai trò half-back - vị trí tiền vệ trung tâm thời kỳ đó - Soo thể hiện một phong cách chơi bóng vượt trước thời đại. Trong khi bóng đá Anh những năm 1930 vẫn thiên về sức mạnh thể chất và những đường chuyền dài đơn giản, Soo lại nổi bật nhờ khả năng đọc trận đấu, di chuyển thông minh và đặc biệt là những đường chuyền có tính định hướng cao, giúp mở ra không gian tấn công cho đồng đội.

Nhận xét của Stan Mortensen rằng "mọi thứ ông ấy làm đều mang dấu ấn đẳng cấp" không chỉ là một lời khen mang tính cảm tính, mà phản ánh chính xác cách Soo thi đấu: gọn gàng, hiệu quả và gần như không có những động tác thừa. Nếu đặt trong bối cảnh bóng đá hiện đại, ông có thể được xem là sự kết hợp giữa một tiền vệ con thoi và một nhà tổ chức lùi sâu, người vừa tham gia phòng ngự vừa điều phối nhịp độ trận đấu.

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, Soo còn thể hiện một thái độ chuyên nghiệp hiếm thấy vào thời điểm đó, khi ông không uống rượu, không hút thuốc và luôn duy trì thể trạng tốt - những điều mà ngay cả nhiều cầu thủ hiện đại cũng phải học hỏi. Chính sự kỷ luật này giúp Soo duy trì phong độ ổn định và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Stoke City.

Đến năm 1938, lúc mới 24 tuổi, Soo đã được trao băng đội trưởng, một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của ông không chỉ trên sân mà còn trong phòng thay đồ. Cùng thời điểm đó, ông cũng trở thành một ngôi sao thực thụ trong mắt công chúng, xuất hiện trên các tờ báo lớn, trên thẻ thuốc lá - một hình thức "truyền thông đại chúng" của thời kỳ đó - và thu hút sự chú ý rộng rãi đến mức đám cưới của ông cũng trở thành một sự kiện với hàng nghìn người đến theo dõi.

Frank Soo được đưa vào Đại sảnh Danh vọng thể thao của Stoke City

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Soo luôn đi kèm với một yếu tố khác biệt mà ông không thể kiểm soát: nguồn gốc của mình. Báo chí và công chúng thường xuyên nhắc đến ông như "cầu thủ người Trung Quốc", bất chấp việc ông sinh ra và lớn lên tại Anh, và điều này cho thấy trong mắt xã hội, ông vẫn luôn là "người ngoài". Những tiêu đề chơi chữ, những bức biếm họa mang tính định kiến đã phần nào phản ánh cách mà xã hội Anh thời đó vừa tò mò, vừa giữ khoảng cách với những cá nhân không thuộc chuẩn mực truyền thống.

Sự nghiệp của Soo đang ở đỉnh cao thì chiến tranh nổ ra, và giống như nhiều cầu thủ khác, ông buộc phải tạm gác lại bóng đá để phục vụ đất nước trong Không quân Hoàng gia. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn hỗn loạn ấy, ông lại đạt được cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ không phải da trắng đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh vào năm 1942. Ông thi đấu tổng cộng 9 trận cho đội tuyển, trong đó có những trận đấu trước hàng trăm nghìn khán giả, một con số khổng lồ ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại.

Thế nhưng, nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ những trận đấu đó không được công nhận chính thức do diễn ra trong thời chiến, đồng nghĩa với việc Soo không nhận được bất kỳ lần khoác áo nào từ LĐBĐ Anh. Điều này khiến thành tựu mang tính lịch sử của ông trở nên "vô hình" trong các thống kê chính thức, như thể nó chưa từng tồn tại.

Hậu chiến tranh, Soo vẫn còn cơ hội để khẳng định mình ở cấp độ quốc tế, song một chấn thương mắt cá đã khiến ông bỏ lỡ trận đấu quan trọng năm 1946, và người thay thế ông - Billy Wright - sau đó đã chiếm luôn vị trí trong đội hình, khép lại vĩnh viễn cánh cửa đội tuyển đối với Soo. Đây là một bước ngoặt mang tính định mệnh, bởi nếu không có chiến tranh và chấn thương, ông hoàn toàn có thể trở thành một phần chính thức của lịch sử bóng đá Anh.

Phần còn lại của sự nghiệp Soo diễn ra chủ yếu ở nước ngoài, nơi ông chuyển sang công tác huấn luyện và làm việc tại nhiều quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch, thậm chí giành được những thành công đáng kể, bao gồm chức vô địch giải Thụy Điển. Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông chưa phát triển, việc rời khỏi nước Anh đồng nghĩa với việc ông dần biến mất khỏi ký ức của công chúng trong nước.

Con phố mang tên Frank Soo

Khi trở lại Anh vào những năm cuối đời, Soo không còn là ngôi sao mà chỉ là một người đàn ông mang theo những kỷ niệm cũ, đôi khi xuất hiện tại các trận đấu địa phương và chia sẻ những tấm thẻ thuốc lá từ thời hoàng kim như một cách giữ lại một phần quá khứ. Ông qua đời năm 1991 vì chứng sa sút trí tuệ, gần như trong lặng lẽ, không có sự công nhận xứng đáng với những gì ông đã làm.

Phải mất nhiều thập kỷ, câu chuyện của Frank Soo mới được nhắc lại một cách nghiêm túc, khi các nhà nghiên cứu, gia đình và cộng đồng bắt đầu tìm lại những mảnh ghép của cuộc đời ông. Việc thành lập Quỹ Frank Soo, các cuốn sách, các chiến dịch truyền thông và đặc biệt là việc LĐBĐ Anh quyết định trao "lần khoác áo danh dự" cho ông vào năm 2025 đã phần nào sửa chữa những thiếu sót của lịch sử.

Ngày nay, trong một thế giới bóng đá đa dạng hơn rất nhiều, di sản của Soo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi những gì ông đại diện - một cầu thủ gốc Á, một người phá vỡ rào cản - đã trở thành hiện thực phổ biến. Dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là những điều đó không tự nhiên xuất hiện, mà được xây dựng trên nền tảng của những người tiên phong như Soo, những người đã bước đi trước khi con đường được mở ra.

Frank Soo có thể không phải là một huyền thoại theo nghĩa truyền thống, nhưng ông là một phần không thể thiếu của lịch sử bóng đá Anh, không phải vì những gì ông đạt được trên giấy tờ, mà vì những gì ông đại diện. Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là việc Soo đã bị lãng quên bao lâu, mà là cuối cùng, câu chuyện của ông đang được kể lại một cách đầy đủ hơn, công bằng hơn và xứng đáng hơn với vị trí mà ông lẽ ra phải có từ rất lâu.

Tác giả: Đỗ Trung

Nguồn tin: bongdaplus.vn