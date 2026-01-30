Bệnh nhân sống sót 48 giờ dù không còn phổi

Các bác sĩ Đại học Northwestern tiến hành cắt bỏ phổi hoại tử và gắn phổi nhân tạo, trước khi ghép phổi hiến tặng vào hai ngày sau đó - Ảnh: NORTHWESTERN UNIVERSITY

Nhóm bác sĩ tại Đại học Northwestern (Mỹ) đã thực hiện ca chữa trị để cứu sống một bệnh nhân nam 33 tuổi, mắc hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) sau khi nhiễm cúm B.

Sau khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng xấu đi do nhiễm trùng thứ phát bởi vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, dẫn đến viêm phổi hoại tử.

Sau sáu tuần điều trị, kháng sinh và liệu pháp oxy đều không còn hiệu quả, khiến phổi bị tổn thương không thể hồi phục và bắt đầu suy tim, thận.

Trước tình trạng đó, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ: cắt bỏ toàn bộ hai lá phổi để kiểm soát nhiễm trùng, dù khi ấy bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ghép phổi. Vấn đề đặt ra là làm sao duy trì sự sống khi cơ thể không còn cơ quan đảm nhiệm trao đổi oxy.

Bệnh nhân khỏe mạnh bên lá phổi mới được ghép (trái) và lúc đã cắt bỏ phổi hoại tử - Ảnh: NORTHWESTERN UNIVERSITY

Nhóm bác sĩ đã sử dụng một hệ thống "phổi nhân tạo" có khả năng oxy hóa máu bên ngoài cơ thể và loại bỏ CO₂, đồng thời duy trì dòng máu phù hợp với một trái tim đang suy yếu.

Điểm then chốt của hệ thống này là các ống dẫn máu linh hoạt, giúp giảm áp lực lên tim và mạch máu - yếu tố từng khiến các phương pháp trước đây thất bại.

Kết quả cho thấy ngay sau khi phổi được cắt bỏ và máu được oxy hóa nhân tạo, chức năng của các cơ quan khác bắt đầu cải thiện. Hai ngày sau, khi có phổi hiến phù hợp, bệnh nhân đủ điều kiện để ghép phổi thành công.

Nhìn chung bệnh nhân đã sống sót suốt 48 giờ trong tình trạng không có phổi khi chờ ghép phổi đôi.

Ca bệnh vừa được công bố trên tạp chí Med sau khi bệnh nhân duy trì sức khỏe ổn định suốt hai năm hậu phẫu, theo trang IFLScience ngày 29-1.

Dù kỹ thuật này hiện chỉ có thể thực hiện tại rất ít cơ sở y tế, các chuyên gia kỳ vọng nó sẽ được hoàn thiện và nhân rộng, giúp kéo dài thời gian chờ ghép và cứu sống nhiều bệnh nhân trẻ bị tổn thương phổi nghiêm trọng do vi rút hoặc nhiễm trùng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: tuoitre.vn