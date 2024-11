"Bênh" con gái quá đà trên mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 20/11, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xử phạt một trường hợp có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến lực lượng Công an Nhân dân.

Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an huyện Bố Trạch phát hiện tối 30/10, tài khoản facebook "Toàn Voi" đăng tải bài viết với nội dung thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến lực lượng Công an huyện Bố Trạch.

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản đăng tải nội dung trên là ông T.V.T. (sinh năm 1974, trú tại xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ông T.V.T. khai nhận vào tối 30/10, sau khi nghe vợ nói về việc con gái bị lực lượng CSGT Công an huyện Bố Trạch lập biên bản, phạt 4.200.000 đồng về các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Do vợ, con không nói rõ, lại thấy số tiền phạt lớn nên sau khi uống rượu về vào 23h ngày 30/10, ông T. đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân kèm lời lẽ vu khống, xúc phạm lực lượng Công an huyện Bố Trạch.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, ngày 11/11, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T. với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Được cơ quan chức năng giải thích, ông T.V.T. đã cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn