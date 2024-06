Bé trai 9 tuổi tử vong trên đường đi khám bệnh về

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc 16 giờ ngày 7-6, tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc khu phố 4, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, xe tải do tài xế Nguyễn Bá Tân (SN 1991, quê Bình Định) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng từ đường Nguyễn Đức Thuận về đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Khi đến giao lộ trên thì xe chuyển hướng sang phải vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn và xảy ra va chạm với xe máy do bà C.T.B (SN 1981, quê Bình Dương) chở theo bé trai C.Đ.H (SN 2015, quê Nghệ An) lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn khiến bé trai tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị thương.

Theo người nhà nạn nhân, bé trai đang sống ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Do đang được nghỉ hè nên bà B. (người thân của bé H.) lên đón bé xuống nhà ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một để chơi.

Lúc gặp nạn, bà B. chở bé H. đi khám bệnh về.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động