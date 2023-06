Bé trai 7 tuổi tử vong khi cắm sạc điện thoại, cảnh báo bậc phụ huynh

Tai nạn giật điện khi sử dụng các thiết bị di động đang cắm sạc là khá hy hữu, tuy nhiên không phải là không xảy ra. Do vậy, để đề phòng và giữ an toàn cho bản thân, bạn nên lưu ý những điều sau khi sử dụng thiết bị di động: - Bạn nên sử dụng điện thoại, củ sạc, dây sạc chính hãng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. - Nếu bị cảm giác giật điện khi chạm vào thiết bị di động đang cắm sạc, bạn nên lập tức ngắt nguồn sạc điện để tránh tai nạn cháy nổ, đồng thời mang thiết bị đến các cửa hàng điện thoại có uy tín để nhờ kiểm tra. - Khi thấy điện thoại có dấu hiệu phồng lên, máy nóng bất thường khi sạc, bạn nên mang máy đi thay pin tại các trung tâm bảo hành, nơi cung cấp dịch vụ được hãng ủy quyền để giảm nguy cơ phát nổ của điện thoại. - Để giữ an toàn cho bản thân, bạn không nên sử dụng điện thoại di động khi đang cắm sạc và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Tốt nhất, bạn nên rút sạc pin trước khi chạm vào điện thoại để trả lời cuộc gọi hay tin nhắn...