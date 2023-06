3 bố con ngủ trong xe ôtô lúc mất điện, 1 người tử vong, 2 người nhập viện

Xã hội

Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) sáng 2-6 cho biết tại thi trấn Trường Sơn, huyện An Lão vừa xảy ra vụ 3 người trong gia đình bị ngạt khi ngủ trong xe ôtô khiến 1 người tử vong, 2 người nhập viện cấp cứu