Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm mẩu giấy “Con là sinh viên không nuôi được con”

Theo đó, vào lúc 7h30 cùng ngày, tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị. Công an xã Tân Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm y tế xã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Cháu bé khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ lại ở Chùa Hoằng Phúc, tỉnh Quảng Trị.



Qua xác minh ban đầu, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, thời điểm phát hiện cháu bé được đặt trong 1 túi xách màu xanh để trên ghế đá, bên trong chứa một số đồ sơ sinh và 1 bức thư để lại.

Bức thư để lại cạnh cháu bé



Để bảo đảm sức khỏe và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục ban đầu và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc theo quy định.

Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp kịp thời cứu bé trai khoảng 3 ngày tuổi.



Hiện, Công an xã Tân Mỹ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Công an xã Tân Mỹ đề nghị ai là thân nhân của cháu đến UBND xã Tân Mỹ để làm thủ tục nhận con theo quy định.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: cand.vn