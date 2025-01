Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Đăng Khoa



Tại hội nghị, qua thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, Trung ương đã thống nhất cao với Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Xác định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc Cách mạng, Trung ương yêu cầu các Bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được, nhất là những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã rút ra để đẩy mạnh cuộc cách mạng này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngay trong quý I/2025, các cơ quan khẩn trương thể chế hóa để triển khai việc sắp xếp các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ cùng với việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; khẩn trương triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương theo mô hình công an 3 cấp (Bộ, tỉnh, xã), không tổ chức Công an cấp huyện.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất với các Đề án bổ sung phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt 2 con số. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững.

Trung ương đồng ý với phương án của Bộ Chính trị về giới thiệu, bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu các cơ quan Nhà nước bầu, phê chuẩn theo quy định, góp phần bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Trung ương cũng đã thống nhất với báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Trung ương đã thành công tốt đẹp; đồng thời ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo, chất lượng của các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Tổng Bí thư đề nghị, những nội dung mà Trung ương thông qua cần sớm được triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương nghiên cứu, quán triệt các nội dung đã được Trung ương thông qua để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm. Ngay sau hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại tình hình, các chương trình, kế hoạch công tác; tập trung chỉ đạo chăm lo Tết cho nhân dân, gắn với các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần tạo niềm tin, khí thế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2025.

