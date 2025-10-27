Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy

Ngày 27-10, Công an xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của bà Lê Thị Phương (SN 1975; tạm trú ấp Phước Hòa, xã Thạnh Lộc) về trường hợp cháu gái tên L.T.N. (SN 2013) đi bán vé số bị mất liên lạc từ ngày 23-10.

Hình ảnh cháu L.T.N. trước khi bị mất liên lạc (ảnh do người thân cung cấp)

Cùng ngày, tiếp xúc với phóng viên, bà Phương cho biết cháu N. mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Mẹ cháu mất trong lúc sinh cháu trên bàn mổ, 4 tháng sau thì cha cháu mất trên một tàu cá khi đang đánh bắt ngoài khơi, được người quen đưa vào đảo Phú Quốc chôn cất xong gia đình mới hay tin.

Sau khi bà nội cháu N. qua đời, bà Phương là bà cô đã rước cháu về nuôi lúc 18 tháng tuổi cho tới nay, cháu quen gọi bà Phương là bà ngoại.

"Trước đây tôi cũng có nhà ở ấp Phước Trung cùng xã này, do chồng tôi lâm bệnh phải bán nhà lấy tiền điều trị, rồi đi ở trọ. Hàng ngày, tôi đi phụ việc kiếm tiền nuôi cháu học tới lớp 2 thì nghỉ.

Cách đây khoảng 1 tuần, cháu xin tôi cho đi bán vé số quanh khu vực chợ Rạch Sỏi tới chiều tối rồi tôi đến rước, nhưng tối 23-10, thì mất liên lạc với cháu cho tới nay"- bà Phương kể trong nước mắt.

Bà Phương đau xót kể lại sự việc cháu gái bị mất tích

Chủ một đại lý vé số ở chợ Rạch Sỏi (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - nơi cháu N. lấy vé số bán - cho biết qua trích xuất camera lúc 16 giờ 30 phút ngày 23-10, cháu có đến lấy 50 tờ vé số, trả tiền 450.000 đồng, rồi đi. Lúc đó, cháu mặc quần lửng màu xanh, áo hồng, một cánh tay còn băng bó gạt màu vàng do bị tai nạn đứt gân tay vài ngày trước.

Bà Phương cho biết thêm: "Cháu không có điện thoại, không chơi game, không chơi mạng xã hội và không giao du bạn bè nhưng cháu khá lanh lợi, số điện thoại của tôi và nhiều người quen cháu đều nhớ. Tôi lo sợ cháu gặp chuyện chẳng lành, bởi nếu có lỡ đi lạc thì cháu cũng biết mượn điện thoại gọi về, nhưng mà 4 ngày qua vẫn biệt tăm!"- bà Phương nghẹn ngào.

Tác giả: Báo Người lao động