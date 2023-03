Bé gái 7 tuổi ném bé trai 4 tuổi xuống giếng

Sự việc xảy ra tại Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 8/3. Trong đoạn video, có thể nhìn thấy rõ ràng bé gái bế bé trai và đưa xuống miệng giếng. Bé trai đã cố gắng thoát ra nhưng chị gái vẫn cố gắng để đẩy em xuống giếng sâu hơn 4,5m.

Hình ảnh từ video. Nguồn ảnh: 163

Cậu bé vô cùng hoảng sợ, hai tay cố gắng vịn lấy miệng giếng và khóc lớn. Sau khi thành công đẩy em trai xuống, bé gái đi vòng quanh miệng giếng như không có vấn đề gì, và không hề thấy hoảng sợ cũng như cầu cứu người khác.

May mắn thay, những người qua đường đã nghe tiếng khóc của em bé và cứu bé trai lên.Yang được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và may mắn không có thương tích nào bên ngoài. Tuy nhiên, cậu bé bị sốt nhẹ và ho.

Hiện tại chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Cha mẹ của cả hai người đều là những người trong làng. Cha mẹ bé gái đã đồng ý bồi thường tiền cho gia đình bé trai.

Cô bé nói là xem trên Tivi và thấy như vậy, bé gái cho biết là cô thấy bé trai quá ồn ào và nhiều chuyện nên chỉ muốn cảnh cáo. Có rất nhiều ý kiến xung quanh khi video này được lan truyền và hầu hết đều muốn Phụ huynh của cô bé nên giáo dục lại cách nhận thức của cô.

