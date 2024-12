Bảy xe máy điện của học sinh để trong sân trường phát nổ cháy rụi

Chiều 18/12, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã có kết quả xác minh ban đầu vụ nhiều phương tiện của học sinh bị ngọn lửa thiêu rụi. Theo cơ quan Công an, kết quả xác minh ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chập pin xe máy điện.

Trước đó, vào lúc 6h50’ cùng ngày, tại khu vực để xe học sinh của Trường TPHT Quang Trung (thị xã An Khê) phát ra tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa bốc lên từ một chiếc xe máy điện.

Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên và lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng di dời xe máy của học sinh để cách li khỏi đám cháy. Đồng thời, dùng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 7h, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát và lan quá nhanh đã khiến 7 phương tiện của học sinh (3 xe máy điện và 4 xe máy) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã An Khê đã có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Nhà trường đã thông báo đến giáo viên, phụ huynh và học sinh để trấn an tinh thần và tìm phương án xử lý, khắc phục thiệt hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn