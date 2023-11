Bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Sơn La

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Hai bị can gồm Trương Minh Tuấn (SN 1964, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Sơn La) và Đỗ Thị Duyên (SN 1987, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021-2022, Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn, ghi khống nội dung.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt, khám xét được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn; quá trình bắt giữ, khám xét đảm bảo đúng pháp luật.

