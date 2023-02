Gay cấn cảnh vây bắt tên trộm xe dùng dao đâm 2 người bị thương

Chiều 20-2, Công an P.Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) để xử lý hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, Toàn cùng đồng bọn vào khu đô thị Đại học quốc gia TPHCM (thuộc KP Tân Lập, P.Đông Hoà, TP Dĩ An) để trộm cắp tài sản.

Người dân vây bắt đối tượng trộm xe.

Khi đang thực hiện hành vi bẻ khoá một chiếc xe máy thì bị người dân phát hiện lao ra khống chế.

Toàn đã rút dao đâm 2 người bị thương hòng trốn thoát. Nghe hô hoán, hàng chục người dân và sinh viên đã ùa ra hỗ trợ vây bắt đối tượng.





Đối tượng cầm con dao trên tay chống trả quyết liệt.

Mặc dù vậy, tên này vẫn hung hãn cầm dao chống trả. Sau khoảng 10 phút vây bắt kịch tính, đối tượng bị người dân tóm gọn và bàn giao cho cơ quan Công an.

Đối tượng bị khống chế.

Dao, đoản bẻ khoá trong túi xách của đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 1 bình xịt hơi cay, nhiều đoản dùng để bẻ khoá, con dao. Riêng đồng bọn của đối tượng Toàn đã trốn thoát.





Nguyễn Trọng Toàn có một tiền án.



Hiện Công an P.Đông Hoà đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho Công an TP Dĩ An tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đồng bọn.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn