Nữ chủ quán cà phê môi giới mại dâm

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Dạ Thảo (38 tuổi, trú phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Nguyễn Thị Dạ Thảo bị tạm giữ hình sự về hành vi môi giới mại dâm. (Ảnh: Công an thị xã An Khê)

Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an thị xã An Khê và Công an phường An Tân tiến hành kiểm tra một nhà trọ ở phường An Tân, phát hiện và bắt quả tang tại phòng số 5 có N.H.H (24 tuổi, trú phường Ngô Mây) đang có hành vi mua bán dâm với N.T.L (40 tuổi, trú phường Tây Sơn) và tại phòng số 6 có N.L.A (27 tuổi, trú tại phường Ngô Mây) đang có hành vi mua bán dâm với R.H.N (24 tuổi, trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh).

Những người này khai nhận được Nguyễn Thị Dạ Thảo môi giới để mua bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập bà Nguyễn Thị Dạ Thảo lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Thảo khai nhận là chủ một quán cà phê tại thị xã An Khê.

Trong quá trình buôn bán, khách đến uống cà phê có nhu cầu mua dâm thì bà Thảo sẽ liên hệ với gái bán dâm để thỏa thuận và sắp xếp địa điểm mua bán dâm. Số tiền thu được, bà Thảo và gái bán dâm ăn chia.

Vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Sơn (SN 1972, trú tại tổ 16A, khu vực 5, phường Trường An, TP Huế) về hành vi môi giới mại dâm.

Vào tối 13/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế phối hợp với Công an các phường kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà nghỉ Đỗ Quân, địa chỉ 153 đường Ngự Bình; nhà nghỉ Cát Phượng, địa chỉ 180 đường Ngự Bình và nhà nghỉ Như Ý, 47 đường Trần Nhân Tông, TP Huế.

Tại các nhà nghỉ này, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Tác giả: HIỀN MAI

Nguồn tin: vtcnews.vn