Bắt quả tang "hot girl" cùng đồng phạm buôn ma túy trên xe Mercedes tiền tỉ

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Quá trình bắt quả tang hot girl, chủ spa ở Đồng Hới cùng đồng phạm trên xe Mercedes-Benz

Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2025, lực lượng biên phòng đã liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Cụ thể, ngày 22-6, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT-TP) BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn kiểm tra xe ôtô Mercedes-Benz biển kiểm soát 73A-324.68. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hai đối tượng gồm một nữ (SN 1997) và đối tượng nam (SN 2003).

Bên trong xe Mercedes-Benz, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi trên xe và trong người, bao gồm: ma túy đá (ketamin), ma túy tổng hợp dạng viên nén (kẹo) và chất bột nghi là "nước vui".

Được biết, đối tượng nữ được biết đến là một cô gái xinh đẹp, ví như "hot girl", hiện là chủ cơ sở làm đẹp tại TP Đồng Hới (Quảng Bình). Việc cô bị bắt vì liên quan đến ma túy khiến nhiều người bất ngờ.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó hai ngày, ngày 20-6, lực lượng PCMT-TP phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng đã bắt quả tang một đối tượng mang quốc tịch Lào khi đang vận chuyển trái phép 400 viên ma túy tổng hợp qua khu vực biên giới.

Theo BĐBP Quảng Bình, các vụ việc trên nằm trong chuỗi hoạt động đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy theo kế hoạch cao điểm năm 2025. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động