Bắt nóng cặp đôi cướp dây chuyền, thu súng rulo cùng 4 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay

Đối tượng Bảo và Kiệt. Ảnh: Sương Tín.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 2/6, Bảo và Kiệt điều khiển xe máy đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 4, TP.Mỹ Tho) phát hiện chị Nguyễn Thị Điệp điều khiển xe có đeo sợi dây chuyền nên áp sát giật lấy trước khi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP.Mỹ Tho phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh, truy “nóng” và bắt giữ 2 đối tượng gây án tại nhà trọ thuộc ấp 2, xã Trung An.

Làm việc với công an, Bảo và Kiệt còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, cặp đôi đã thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn phường 10. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng tại xã Trung An, lực lượng công an thu giữ 2 sợi dây chuyền, 1 khẩu súng rulo, 4 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay.

Khởi tố 3 đối tượng phân phối ma tuý, tàng trữ súng đạn

Ngày 7/6, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã khởi tố 3 bị can Phạm Duy Đạt (SN 1981, ngụ tỉnh Long An), Võ Bá Lộc (SN 1988) và Nguyễn Hoàng Ái Liên (SN 1992, cùng ngụ huyện Chợ Gạo).

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ súng quân dụng.

3 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Sương Tín.

Trước đó, ngày 18/5, tại ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình, lực lượng công an phát hiện trên người Đạt 1 gói ma túy. Đạt khai mua ma túy của Võ Bá Lộc.

Tiến hành kiểm tra phòng trọ do Lộc và Liên thuê, lực lượng thu giữ 7 bịch nylon chứa ma túy, 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn kim loại.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Sương Tín.

Lộc và Liên thừa nhận tàng trữ ma túy để bán lại cho những người nghiện trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn