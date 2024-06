Bắt nhóm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ truy đuổi tử vong

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Tp.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng (cùng 22 tuổi) và Nguyễn Dương Anh (18 tuổi) cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

VietNamNet đưa tin, theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024, trên địa bàn các huyện giáp ranh huyện Hòa Vang (Tp.Đà Nẵng) và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản do cùng một nhóm thực hiện. Nhóm này thường nhắm tới phụ nữ để cướp giật dây chuyền.

Các đối tượng Trọng, Anh và Đạt bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cụ thể, đêm 27/5, tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang), 2 thanh niên đi xe máy giật sợi dây chuyền của bà Nguyễn Thị C. (58 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Sau khi bị cướp giật, bà C. phóng xe máy đuổi theo nhưng tông vào cây ven đường và tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, xác định tính manh động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Đà Nẵng) phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Công an huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn khẩn trương vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng, Nguyễn Dương Anh là nghi can thực hiện vụ cướp giật của bà C. và loạt vụ khác trên địa bàn.

Tiếp tục truy xét, đến tối 6/6, lực lượng công an bắt giữ 3 nghi can này khi đang lẩn trốn tại Đại Lộc.

Đấu tranh bước đầu, nhóm này thừa nhận gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, trong đó có vụ cướp khiến bà C. tử vong khi truy đuổi.

Trong nhóm này, Nguyễn Văn Thành Đạt từng có tiền án 4 năm tù về tội Cướp tài sản, theo thông tin VTCNews.

Hiện, vụ việc được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

