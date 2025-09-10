Bắt nhanh đạo chích chuyên trộm nhà dân

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/9, Công an phường nhận được đơn trình báo của ông Hồ Văn V. (SN 1964), trú tại khối Tân An, phường Trường Vinh về nội dung: Tối 5/9, nhà ông V. bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ tại tầng hai, lấy trộm 1 đồng hồ đeo tay, 1 nhẫn vàng và 1 lắc tay bằng vàng, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Ông V. chia sẻ, do bận công việc nên đến hôm nay, ông mới đến trình báo sự việc.

Nguyễn Văn Côi và tang vật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Đến 21h cùng ngày, Công an phường đã bắt giữ Nguyễn Văn Côi (SN 1988, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), là thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà ông V..

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đồng hồ đeo tay và một số tang vật liên quan khác. Đối tượng này từng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Côi không tu chí làm ăn mà tiếp tục lang bạt khắp nơi, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Công an làm rõ Côi còn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn, với cùng thủ đoạn đột nhập vào ban đêm, rạng sáng, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Tổng cộng trong 3 vụ, Côi đã trộm cắp tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng.

Cụ thể: Vào khoảng 19h45 ngày 3/7, Côi điều khiển mô tô đi khắp các tuyến đường, phát hiện tầng hai một ngôi nhà tại khu đô thị thuộc (phường Trường Vinh) không khóa cửa, đã trèo tường đột nhập, lấy trộm 19 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 24/3, cũng tại khu đô thị trên, Côi trèo tường đột nhập tầng hai một ngôi nhà, lấy trộm 2 nhẫn vàng, 20 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 4 triệu đồng tiền mặt; tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Tác giả: Phạm Thủy – Vương Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân