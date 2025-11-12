Bắt người phụ nữ giả vờ mua vàng, trộm dây chuyền

Ngày 12/11, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1977, ấp An Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 5/11, Công an xã An Châu tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu về việc đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoàng có hành vi lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng khai nhận, vào khoảng 12h55 ngày 5/11, Hoàng điều khiển xe máy đến tiệm vàng “N.N.T” trên đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Hòa Long 4, xã An Châu (tỉnh An Giang) hỏi mua vàng.

Khi nhân viên lấy nhiều loại vàng cho xem, đối tượng Hoàng liên tục yêu cầu lấy thêm và lợi dụng lúc nhân viên không để ý, lén lấy trộm một sợi dây chuyền vàng xoắn vuông, loại vàng 18 kara, trọng lượng 5,8 chỉ (tổng trị giá khoảng 49.648.000 đồng) rồi giấu vào túi áo khoác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn