Bất ngờ với số tiền Kho bạc Nhà nước gửi tại các ngân hàng quốc doanh

BIDV, Vietcombank, VietinBank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024. Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là số tiền mà Kho bạc Nhà nước gửi tại các ngân hàng quốc doanh này tăng mạnh trong quý 4/2024.

Cụ thể, tại BIDV, ngân hàng tính đến hết năm 2024 được Kho bạc Nhà nước gửi 145.266 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, 143.906 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn và 1.360 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ Trong khi quý 3/2024, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại đây giảm xuống chưa tới 75.000 tỷ đồng.

VietinBank được gửi với số tiền là 144.771 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, gấp gần 7 lần so với cuối năm 2023. Số dư này đã tăng 79.461 tỷ đồng so với quý liền trước là hơn 65.000 tỷ đồng.

Vietcombank có số dư thấp nhất, với 76.665 tỷ đồng. Đây là tiền gửi có kỳ hạn. Quý liền trước, Kho bạc Nhà nước gửi tại đây hơn 35.000 tỷ đồng.

Tổng số tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại 3 ngân hàng có vốn Nhà nước là hơn 367.000 tỷ đồng , trong khi quý liền trước là 115.000 tỷ đồng.

Agribank hiện chưa công bố báo cáo tài chính chi tiết quý 4/2024. Theo báo cáo ngân hàng này cập nhật đến hết ngày 30/6/2024, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng đạt gần 1.100 tỷ đồng.

Để tối đa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi, Kho bạc Nhà nước thường gửi tiền thanh toán (không kỳ hạn) và có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

4 ngân hàng quốc doanh kinh doanh ra sao?

Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, BIDV lãi trước thuế hơn 31.383 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2024 của BIDV vượt 2,76 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng đến 79% (92.341 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 16% (gần 2,1 triệu tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng tăng 15%, lên hơn 1,95 triệu tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của BIDV là 29.035 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ nhích nhẹ từ mức 1,26% đầu năm lên 1,41%.

Vietcombank giữ vị trí số 1 trong ngành ngân hàng khi lãi trước thuế hơn 42.236 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 33.853 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Ngân hàng Ngoại Thương duy trì vị trí nhà băng có lợi nhuận cao nhất toàn ngành, vượt qua tất cả đối thủ trong nước.

Mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm của ngân hàng này chủ yếu nhờ cắt giảm gần 27% chi phí dự phòng trong kỳ, tương đương 1.215 tỷ đồng, về mức chi phí dự phòng còn 3.315 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2024.

Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của Vietcombank tăng 11% so với đầu năm, lên 13.964 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ giảm nhẹ từ 0,99% đầu năm xuống còn 0,96%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng đã tăng lần lượt 18% và 29% lên 2.153 tỷ đồng và 10.292 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao 223%.

VietinBank cho biết đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra với lợi nhuận trước thuế năm 2024 ước tính đạt 26.300 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2023. Quy mô tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng 17%.

Dư nợ tín dụng trong năm qua tăng trưởng 16,88% so với năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung toàn ngành ngân hàng và duy trì tăng trưởng ổn định xuyên suốt cả năm. Tổng nguồn vốn huy vộng đạt 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2023. Quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng đột phá 30% so với bình quân năm 2023. Tỷ trọng CASA đạt 24,1%

Theo công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho năm 2024, Agribank cũng khép lại năm 2024 với lợi nhuận trước thuế tăng hơn 8%, ước tính đạt hơn 27.500 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng hơn 8% so với năm trước đó, ước đạt 27.927 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng thêm 200.000 tỷ đồng so với năm trước. Dư nợ tín dụng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, vượt 1,72 triệu tỷ đồng, tăng thêm hơn 170.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11%. Huy động vốn của ngân hàng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 140.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 7,5%.

