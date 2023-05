Bắt khẩn cấp nghi phạm bạo hành cháu bé 3 tháng tuổi

Trần Hoài Thương. Ảnh: Trùng Dương.

Chiều 21/5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (32 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Người đàn ông này được xác định là nghi phạm trực tiếp bạo hành cháu N.N.T.C. (3 tháng tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt).

Tối 20/5, cháu C. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan.

Theo xác minh, cháu C. là con chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (ngụ phường 3, TP Đà Lạt) và anh Đ.T.N. (ngụ phường 7, TP Đà Lạt).

Tháng 2 năm nay, hai người ly thân. Sau đó, chị Ân và cháu C. sống tại phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt. Từ tháng 3/2023, chị Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương.

Tại cơ quan công an, Thương khai do cháu C. hay quấy khóc nên anh ta bực tức, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu. Ngày 14-15/4, Thương dùng tay tát một cái vào mặt cháu C. Đến ngày 19/5, anh ta lấy núm vú giả đặt vào miệng cháu bé rồi dán băng keo quanh miệng để nạn nhân không khóc. Khi thấy cháu C. khó thở, Thương mở băng keo ra.

Đến 17h ngày 20/5, khi cháu C. không chịu uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ói sữa. Người đàn ông này còn dùng tay lắc mạnh đầu cháu C., sau đó đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Thương khai những lúc bạo hành cháu C. đều có mặt chị Nguyễn Phúc Hồng Ân nhưng người phụ nữ này không can ngăn. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục làm việc, lấy lời khai đối với Nguyễn Phúc Hồng Ân.

Cháu C. đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Trùng Dương.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn