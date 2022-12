Bắt kẻ "khoét" rào đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 300 triệu đồng

Pháp luật

Chiều 20-12, Công an TP. Tân An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1988, ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.