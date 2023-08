Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng với nạn nhân ở 26 tỉnh thành

Tháng 7/2023, ông H.V.Đ. (trú tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn trình báo vụ việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, qua số điện thoại quảng cáo trên facebook, ông Đ. đã liên hệ với một đối tượng với mục đích vay 100 triệu đồng. Sau khi được hướng dẫn qua zalo, ông Đ. đã 7 lần chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền gần 44 triệu đồng theo yêu cầu của nhóm đối tượng để làm phí giải ngân. Tuy nhiên, tiền đã chuyển nhưng không được giải ngân, nhận thấy bị lừa đảo, ông Đ đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 70 người tại 26 tỉnh thành phố.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Qua phối hợp Công an huyện Gia Lâm - Hà Nội xác định nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Đ. gồm Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1999; Vũ Hồng Thái - sinh năm 2003, cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức và Nguyễn Anh Vũ - sinh năm 2003, trú tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Đồng thời xác định nhóm đối tượng đang hoạt động tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park - huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Một số tang vật của vụ án bị thu giữ.

Tiến hành kiểm tra 3 căn hộ tại khu đô thị, lực lượng Công an đã phát hiện thêm 4 đối tượng: Hoàng Quốc Việt, sinh năm 2004; Hoàng Văn Hào, sinh năm 1996, Vũ Quang Thưởng, sinh năm 2003 cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Khang, sinh năm 2005, trú tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội có liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Lực lượng chức năng đã thu giữ: 2 máy tính cá nhân, 15 điện thoại di động, 26 sim điện thoại và phôi sim; 15 thẻ tài khoản ngân hàng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bước đầu khai nhận đã tiến hành lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng của hơn 70 nạn nhân tại 26 tỉnh thành phố, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Các đối tượng đã được phân loại, bàn giao cho các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Lưu, Vũ Hồng Thái và Nguyễn Anh Vũ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Kạn khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Công Luận

Nguồn tin: Báo VOV