Bắt giữ đối tượng tàng trữ 2 bánh heroin

Chiều 27/12, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Đức Anh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, ngày 9/12/2024, tại khu vực quầy lễ tân của Khách sạn Ngân Hà (số 47-49 Nguyễn Xuân Nguyên, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng), qua quá trình tuần tra, Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện và bắt quả tang Lê Đức Anh tàng trữ heroin. Tang vật thu giữ được gồm 2 gói heroin, có tổng khối lượng là 698,61 gam.

Đối tượng Lê Đức Anh và 2 bánh heroin. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, Lê Đức Anh đã khai nhận mang theo 2 bánh heroin đến Khách sạn Ngân Hà để bán cho khách với giá 160 triệu đồng/bánh. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng tang vật.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Đức Anh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao vụ án trên cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngay trong chiều 27/12, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đến chúc mừng, khen thưởng, biểu dương thành tích xuất sắc, đột xuất của Công an quận Ngô Quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tác giả: Phương Thanh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết