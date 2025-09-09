Bắt giữ cặp vợ chồng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng

2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang bị bắt giữ.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1/2025, nhóm của vợ chồng Trung và Trang đã đến gặp người thuê nhà là chị H (SN 1992) tại tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã. Nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 29/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với hai bị can là Trần Trung và Hoàng Thu Trang cùng trú tại số 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà (Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin 2 người đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội. Đến 19h ngày 7/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang.

