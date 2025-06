Bắt giam 3 tháng đối tượng làm gãy ngai vua triều Nguyễn

Ngày 1-6, lãnh đạo VKSND TP Huế xác nhận đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983; thường trú tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Bị can Hồ Văn Phương Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Như tin đã đưa, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24-5, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào cổng của Đại nội Huế. Qua trích xuất camera và điều tra bước đầu của lực lượng chức năng thì tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai nhân viên bảo vệ là Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ đều có mặt ở khu vực điện Thái Hoà, nơi đặt ngai vua triều Nguyễn.

Lúc vào khu vực điện Thái Hòa, Tâm có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng này đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, sau đó Tâm quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn rồi ngồi lên, la hét và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của ngai.

Bị can Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường, đã đập phá "Ngai vua triều Nguyễn"

Để tránh việc Tâm manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở đối tượng đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đến 12 giờ 10 phút, lực lượng chức năng đã khống chế Tâm. Đối tượng này có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm khi làm việc với các điều tra viên nên Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiến hành giám định tâm thần đối với Hồ Văn Phương Tâm.

Hồ Văn Phương Tâm sinh tại phường Hương Long. Năm 1990 theo gia đình sinh sống tại TP HCM nhưng không sống chung với gia đình mà thuê trọ ở riêng, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Khoảng giữa tháng 5-2025, Tâm về Huế xin đến sống tại nhà người thân ở Kiệt 28, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long nhưng bị đuổi nên sống lang thang.

Vào ngày 18-7-2023, Tâm bị TAND quận Tân Bình (TP HCM) ra quyết định số 108/2023/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sau sự việc, UBND TP Huế đã có công văn số 6730/UBND-CN gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về vụ việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại. Trong đó có tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc này.

Tại buổi họp báo vào ngày 30-5, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết đây là sự cố rất hy hữu. Là người đứng đầu đơn vị, ông Trung đã nhận khuyết điểm trước UBND TP Huế.

Tác giả: Quang Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động