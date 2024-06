Bắt giam 14 đối tượng mang dao và mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn liên tỉnh

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Định quán xác định có hai nhóm thanh niên chuẩn bị dao, mã tấu tự chế để đánh nhau tại thị trấn Định Quán. Công an huyện đã chỉ đạo Tổ tuần tra 161 phối hợp với Công an thị trấn Định Quán và Công an các xã Gia Canh, Phú Ngọc, Ngọc Định chia thành nhiều mũi chốt chặn.

Các đối tượng bị Công an bắt tạm giam.

Khi phát hiện nhóm đối tượng đi trên xe ô tô 16 chỗ, mang theo hung khí đang tụ tập đánh nhau tại khu vực chợ Cầu Trắng, thị trấn Định Quán, Công an đã khống chế, đưa các đối tượng về Công an huyện để đấu tranh làm rõ ngay trong đêm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mẫu thuẫn cá nhân nên nhóm của Hồ Minh Tuyên và Phạm Minh Lực hẹn nhóm của Phan Đình Lâm gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm của Lực đã gọi thêm đồng bọn, gồm 15 đối tượng ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau mang theo dao phóng lợn, mã tấu, bình xịt hơi cay đi trên 1 xe ô tô 16 chỗ từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến thị trấn Định Quán để đánh nhau.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân